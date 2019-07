Estados Unidos atualizam lista de convocados para Copa do Mundo de Basquete

A USA Basketball atualizou a lista dos convocados que estarão no período de treinos para a Copa do Mundo que acontecerá no próximo mês de agosto na China.

Ao todo, nove atletas pediram dispensa: Bradley Beal (Washington Wizards); Anthony Davis (Los Angeles Lakers); Eric Gordon (Houston Rockets); James Harden (Houston Rockets); Tobias Harris (Philadelphia 76ers); Damian Lillard (Portland Trail Blazers); Kevin Love (Cleveland Cavaliers); CJ McCollum (Portland Trail Blazers); e Paul Millsap (Denver Nuggets).

Jaylen Brown (Boston Celtics), Montrezl Harrell (Los Angeles Clippers), Mason Plumlee (Denver Nuggets), Julius Randle (New York Knicks), Marcus Smart (Boston Celtics) e Thaddeus Young (Chicago Bulls) foram convocados.

Além dos novos convocados, a equipe conta com: Harrison Barnes (Sacramento Kings); Andre Drummond (Detroit Pistons); Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers); Brook Lopez (Milwaukee Bucks); Kyle Lowry (Toronto Raptors); Khris Middleton (Milwaukee Bucks); Donovan Mitchell (Utah Jazz); Jayson Tatum (Boston Celtics); P.J. Tucker (Houston Rockets); Myles Turner (Indiana Pacers); e Kemba Walker (Boston Celtics).

Os jogadores são esperados para participar do campo de treinamento do dia 5 a 9 de agosto. Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, será o técnico principal e Steve Kerr, do Golden State Warriors, Lloyd Pierc, do Atlanta Hawks e Jay Wright, da Universidade de Villanova, serão os assistentes.

Os Estados Unidos vão defender o bicampeonato na China, já que venceu a Turquia em 2010 e a Sérvia em 2014. Além disso, os americanos têm cinco títulos no total. A equipe caiu no Grupo E, ao lado de República Tcheca, Japão e Turquia.