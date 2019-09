Com grande atuação de Gobert, França derruba Estados Unidos e se classifica à semi do Mundial

Os atuais bicampeões da Copa do Mundo de Basquete estão eliminados da competição. Na manhã desta quarta-feira (11), a França venceu os Estados Unidos por 89 a 79 e garantiram vaga na semifinal do Mundial.

O grande destaque da partida foi Rudy Gobert, pivô francês do Utah Jazz, que anotou 21 pontos, 16 rebotes, duas assistências, três tocos e 50% dos arremessos certos. Donovan Mitchell foi o cestinha da partida com 29 pontos. seis rebotes e quatro assistências, além dos 52% dos arremessos certos em quadra e 50% nas bolas de três.

Foto: Divulgação/FIBA World Cup

O primeiro período foi equilibrado, onde terminou empatado em 18 a 18. No segundo, Donovan Mitchell marcou oito pontos, mas a França conseguiu vencer com Rudy Gobert também marcando oito pontos nos 10 minutos.

No terceiro, Donovan Mitchell anotou 12 pontos e a equipe comandada por Gregg Popovich conseguiu vencer o período por 27 a 18, ultrapassando os franceses no placar geral. No quarto e decisivo período, a equipe liderada por Vincent Collet voltou a vencer por 26 a 13 com 11 pontos de Nando De Colo.

No quarto e decisivo, os americanos conseguiram abrir sete pontos de vantagem no início do período, mas a equipe liderada por Vincent Collet anotou 11 pontos seguidos na reta final e voltou a liderança do placar. Nando De Colo ainda marcou sete pontos seguidos nos minutos finais para decretar a vitória francesa.

Na semifinal, a França encara a Argentina na sexta-feira (13), às 8h, na na Beijing Wukesong Sport Arena, em Beijing. A outra semifinal é entre Espanha e Austrália, que acontece no mesmo dia, às 5h. A final está marcada para o próximo domingo (15), às 9h.

Os Estados Unidos voltam a jogar nesta quinta-feira (12), às 8h, contra a Sérvia, na disputada pelo 5° lugar.