FIFA 18: Torneio internacional terá etapa em São Paulo

Electric Sports World Cup (ESWC) terá etapas em São Paulo e Paris. Os torneios darão quatro vagas para os playoffs do FIFA 18 Global Series, que será disputado em junho e definirá os jogadores que vão avançar para o eWorld Cup 2018, o mundial da modalidade.

A etapa da capital paulista será nos dias 28 e 29 de abril, na eSports Arena da Webedia e será aberto ao público. No dia 28/04 será a versão de PlayStation 4 e no dia 29/04 será a versão de Xbox One. Torneio reunirá 16 competidores para cada plataforma.

O vencedor de cada plataforma vai ganhar US$ 5 mil e uma vaga para os playoffs do Global Series. O mesmo acontecerá na etapa de Paris, que acontece antes do torneio brasileiro, nos dias 7 e 8 de abril.

Para participar da competição do ESWC, os jogadores terão de participar de uma qualificatória online entre os meses de março e abril. Mais informações sobre as inscrições estarão disponíveis em breve no site oficial.