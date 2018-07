CBLoL: Mesmo sem Absolut, INTZ bate a ProGaming e respira na tabela

INTZ e ProGaming voltaram a jogar pelo Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) nesse domingo (22) depois da parada para o Rift Rivals, e os Intrépidos saíram com a vitória por 2 a 1.

Os Intrépidos precisaram jogar sem Absolut, devido a uma tendinite. Tay foi o destaque da série, mesclando Campeões tanques e de dano.

JOGO 1

Envy teve uma atuação impecável com a Zoe, terminando a partida com 5 abates, 1 morte e 9 assistências. O Urgot de Tay também funcionou, ajudando o midlaner da INTZ a distribuir o dano entre os adversário. A partida se estendeu tanto que o Karthus de Mills vencia as lutas praticamente sozinho com sua ultimate. Pelo lado da ProGaming, a composição era ótima para dives com Nocturne e Shen, entre os campeões escolhidos, mas os Caveiras não conseguiram impor seu jogo. Minerva até conseguiu um roubo de Barão, mas não foi o suficiente para evitar a derrota no primeiro jogo.

JOGO 2

A ProGaming precisava mudar e apostou em uma composição de split push com a Camille de SkyBart dando conta do recado. O Dragão Ancião garantido pelos Intrépidos não foi o bastante para segurar o toplaner dos Caveiras. A INTZ ainda tentou garantir um Barão, mesmo sabendo que a composição adversária era forte em poke, com Ezreal e Zoe, e acabaram tendo o objetivo roubado pela ProGaming.

JOGO 3

Na terceira e última partida da série, valendo os 3 pontos, Tay foi o destaque com seu Trundle, com 11 abates, apenas 2 mortes e 3 assistências. Com uma itemização focada em dano, o toplaner dos Intrépidos dominou o jogo e garantiu a vitória na série, que traz um conforto maior na tabela para a INTZ.



As duas equipes voltam à Summoners Rift no próximo final de semana, pelo CBLoL. Enquanto a ProGaming busca um lugar melhor na tabela contra a IDM Gaming no sábado (28), às 13h, a INTZ joga contra a Red Canids, no domingo (29), também às 13h, na busca por um lugar na Escalada.