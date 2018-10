Hearthstone: Beakman está de volta no Projeto Cabum

Beakman, personagem icônico dos anos 90, está de volta para mini série de três episódios online para celebrar o lançamento de Projeto Cabum, nova expansão inspirada em ciências de Hearthstone, o jogo de cards digitais gratuito da Blizzard Entertainment.

Para quem não conhece, nos anos 90 o programa O Mundo de Beakman era um programa de televisão muito popular entre as crianças, que aprendiam ciências se divertindo com os experimentos do excêntrico cientista, interpretado por Paul Zaloom.

Agora, Beakman retorna no canal brasileiro de Hearthstone no YouTube para conduzir experimentos inspirados na nova expansão do jogo. E para garantir uma experiência nostálgica genuína ao público brasileiro, a Blizzard também convocou Flávio Dias, o dublador original do personagem em português, para dar aquela forcinha no áudio. O projeto também traz diversas surpresas e easter eggs que farão os fãs e os novatos de Hearthstone aguardarem ansiosos pelos novos episódios.

O primeiro episódio da mini série de Beakman já está disponível, clique aqui para assistir. Os episódios seguintes serão lançados nas próximas semanas.

A nova expansão chamada Projeto Cabum foi lançada na terça-feira (7). Os experimentos do Dr. Cabum criaram 135 novos cards, com uma série de novas mecânicas.