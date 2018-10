CBLoL: Keyd sobe o primeiro degrau da Escalada com vitória incontestável

A primeira série da Escalada foi disputada por Vivo Keyd e RPG neste sábado (11). Essa era a chance da RPG chegar a final do Campeonato Brasileiro de League of Legends (CBLoL) em sua primeira participação na competição, porém a Keyd não foi boazinha. Os Guerreiros estão acostumados a ganhar e, mesmo tendo se perdido por algumas semanas no torneio, mostraram que vão brigar e muito pra chegar na Grande Final. Keyd venceu a série por 3 a 0.

JOGO 1

Tockers brilhou, foi muito objetivo nesse jogo e fez excelentes rotações para garantir abates e derrubar torres. A RPG jogou mais recuada e por isso criou pouco para avançar. Keyd ditou o ritmo do jogo. Aos 15 minutos aconteceu a última esperança da RPG de crescer, quando garantiram 2 abates, mas não foi muito eficiente para voltar ao jogo.

JOGO 2

A rota inferior da Keyd deu o start necessário para o time ditar o ritmo da partida. Jockster mostrou ótimo domínio do Pyke e sua sincronia com o micaO foi absurda, voltando aos velhos tempos. Cabu não conseguiu iniciar nenhuma luta, e os campeões Ryze e Ashe da RPG foram anulados. Mas mesmo assim a partida foi mais disputada do ponto de vista estratégico. Infelizmente para a RPG, a Keyd fez um Barão que finalizou o jogo, quebrando de vez as defesas da RPG pela rota do topo.

JOGO 3

Keyd foi dominante desde o início do jogo, garantindo não só o First Blood, mas um double kill para o Yang no topo. Logo em seguida, os Guerreiros pressionaram no bot e assim começaram a ditar o ritmo da partida e acelerando cada vez mais. A RPG fez um belo roubo do Barão com uma flechada a distância da Ashe de Sarkis, mas mesmo assim não conseguiu virar a maré do jogo a favor dos novatos.

No próximo sábado, dia 18, às 13h, Vivo Keyd e CNB e-Sports Club se enfrentaram para ver quem subirá o próximo degrau da Escalada para enfrentar o Flamengo eSports no dia 25.