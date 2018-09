BR6: FaZe Clan vence Black Dragons em final emocionante com arena lotada

Este domingo (9) foi um dia de disputas com partidas acirradas e grandes jogadas individuais, que culminaram na emocionante final do Brasileirão de Rainbow Six 2018 (BR6), onde FaZe Clan e Black Dragons se enfrentaram diante de 4 mil pessoas na Game XP, no Rio de Janeiro, sem contar os espectadores que acompanharam ao vivo por sportv.com, YouTube e Twitch. A FaZe Clan levou a melhor, vencendo seu adversário por 2 a 1.

Round a round, FaZe e BD protagonizaram um duelo extremamente equilibrado no primeiro mapa, Casa de Campo. Apenas na reta final do mapa, a FaZe conseguiu abrir vantagem e sair na frente vencendo por 6 a 4.

O segundo mapa foi Consulado, escolha da BD que favoreceu bastante o time. Liderados por Julio “JULIO” Giacomelli, os meninos da Black Dragons se imposeram do início ao fim, fechando o mapa com vitória por 6 a 2 e assim empatando o jogo.

Para fechar a final do BR6, o mapa escolhido foi Fronteira. FaZe mostrou toda a força do seu trabalho em equipe ao atuar de forma friamente calculada para fechar cada round e trazer um 6 a 2. Assim, a partida terminou em 2 a 1 para a Faze Clan, lhe garantindo a vitória do campeonato.

“O time todo jogou muito, só tenho a agradecer ao time e a galera que compareceu aqui hoje”, disse Gabriel “cameram4n” Hespanhol após a vitória, exaltando seus companheiros e os torcedores.