WoW: Novidade da Batalha por Azeroth no Spotify

Para levar a expansão Batalha por Azeroth de World of Warcraft a outro nível, Blizzard Entertainment e Spotify forjam parceria que ajudará os jogadores a escolha de que lado está: Horda ou Aliança.

A mais recente expansão de WoW vendeu 3,4 milhões de cópias em 24 horas e, para comemorar, foram criadas duas playlists de tirar o fôlego inspiradas nas duas facções do jogo: Horda e Aliança. Jogar ouvindo qualquer uma das playlists trará uma atmosfera épica aos campos de batalha do jogo, mas não apenas ali, também no cotidiano do brasileiro utilizando o Spotify.

Para ouvir as playlists acesse esse link para a Horda e este outro link para a Aliança.

E para os indecisos há uma terceira opção. Blizzard e Spotify vão ajudar a decidir aqui qual playlist mais combina com você a partir do seu histórico e preferências na plataforma musical.