Descubra com qual Campeão de League of Legends você tem afinidade musical

Riot Games e Spotify anunciaram nesta terça-feira (31) que se uniram para lançar o projeto chamado Sua Vibe no LoL, com a proposta de utilizar a playlist do Spotify dos jogadores de League of Legends (LoL) para descobrir a “cara-metade” musical dentre os Campeões do game.

O Spotify e a Riot Games vão usar como base o hábito de escuta dos jogadores no serviço global de streaming de música para revelar com qual dos Campeões e playlists acontece uma maior identificação. Para isso, há músicas dos mais variados gêneros, do pop ao sertanejo, passando pelo eletrônico e o punk rock.

Não é segredo que a Riot Games gosta de música. A empresa inclusive criou uma banda fictícia de Campeões do LoL chamada Pentakill, que inclusive já possui dois álbuns. A última produção da banda teve inclusive participações especiais de artistas do mundo real como Tommy Lee e Mike Pitman.

A curadoria das playlists foi realizada pela Riot Games de acordo com a lore dos personagens e contou com a colaboração da Academia de Piltover, um programa formado pela comunidade brasileira de jogadores e criadores de conteúdo do game.

Sua Vibe no LoL já está disponível e para ter acesso, clique aqui.