BGS terá arena free-to-play para público jogar PUBG

O recordista de vendas e grande pioneiro do gênero battle royale PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG) estará presente na 11ª edição da Brasil Game Show (BGS), que acontece entre 10 e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo. Em sua estreia na feira de games, PUBG pretende encantar o público com uma arena free-to-play com mais de 100 estações, entre PC e mobile, para que o público possa se divertir com o jogo. A atração será comandada pela PUBG Corp, estúdio responsável pelo título, que estreia na BGS como patrocinadora ouro.

“Será incrível ver uma arena com mais de 100 estações rodando o jogo, que traz justamente um cenário em que diversos competidores precisam batalhar até que reste apenas uma equipe, a grande vencedora. Certamente será um dos espaços mais concorridos da feira”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

Evento também trará pela primeira vez o BGS Summit, ciclo de palestras com foco no mercado e desenvolvimento de games, com keynotes de Fumito Ueda, Yoshinori Ono e Katsuhiro Harada. O ingresso para o BGS Summit é independente dos ingressos da BGS.

