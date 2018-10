BGS: Activision traz Call of Duty: Black Ops 4 em seu lançamento mundial

A Activision traz uma área free-to-play com 58 estações para a 11ª edição da Brasil Game Show (BGS), a maior feira de games da América Latina. O visitante terá oportunidade de jogar Call of Duty: Black Ops 4, cujo lançamento mundial acontece nesta sexta (12); conhecer e experimentar Sekiro: Shadows Die Twice, que será lançado em março de 2019; e testar Destiny 2: Renegados, que foi lançado recentemente. A 11ª BGS será realizada entre 10 (apenas para imprensa e convidados) e 14 de outubro, no Expo Center Norte, em São Paulo.

A marca traz também outras atrações, como Jay Puryear, Diretor de Desenvolvimento de Marca da Treyarch, e Luis Villegas, Engenheiro Chefe da Bungie, bem como influenciadores e equipes de eSports, que competirão em partidas de Black Ops 4, transmitidas no estande.

“A Activision é uma das empresas de entretenimento digital mais valiosas do mundo e com um dos maiores e melhores portfólios. É também uma das publishers mais aguardadas pelo público da BGS, que tem certeza de sempre encontrar um estande recheado de atrações e onde pode jogar à vontade, inclusive títulos inéditos. Assim como os milhares de jogadores, sou fã de Call of Duty e estou feliz e ansioso para jogar e ver o estande da Activision na feira", diz Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

