Retro eSports: League of Legends (2º Split)

Com a chegada de três times novos ao CBLoL pairava a dúvida no ar: teríamos uma disputa competitiva entre as sete equipes ou apenas a hegemonia de sempre com equipes tradicionais dominando o cenário?A questão foi logo respondida.

Duração: 03 de Junho a 02 de Setembro

Finalistas: Team One e paiN Gaming

Rebaixado: T Show

Na primeira semana, tanto a Team One quanto a Pro Gaming venciam suas séries, e com o passar das semanas cada vez mais se via a evolução das equipes, com Team One superando times como Keyd Stars e CNB e com a Pro Gaming desbancando poderosos como INTZ e arrancando um empate do então atual campeão RED Canids.

Porém, mesmo com um campeonato incrível para equipes do circuito desafiante, apenas Team One conseguiu a classificação para as finais. Pro Gaming acabou na quinta colocação garantindo sua presença sem disputa de série de promoção para o próximo split do CBLol.

Nas semi-finais os duelos se deram entre INTZ x paiN Gaming (com o resultado favorável à paiN que venceu por 3x1) e RED Canids x Team One (resultado favorável à Team One em um confronto apertadíssimo, obtendo a vitória por 3x2).

Na final, apesar de ser seu 1º split, Team One não deixou se abalar por ser um time novo no cenário e aplicou o placar de 3x1 em cima da paiN Gaming, liderados por ser jungler 4Lan.

Assim estes foram credenciados a jogarem a fase de entrada do Mundial de League of Legends, sendo eliminados na mesma, assim como a RED Canids no 1º split no MSI (Mid-Season Invitational).