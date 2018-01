Mundial de Counter-Strike: Global Offensive inicia em Boston com promessa de boas partidas

Teatro em Atlanta lotado para as semifinais do ELEAGUE Major 2017 (Divulgação/ELEAGUE)

Nesta sexta-feira (19), começa a ELEAGUE Major Boston 2018, o mundial de Counter-Strike: Global Offensive. Depois da última edição cheia de altos e baixos realizado pela PGL em Cracóvia, na Polônia, o mundial volta aos Estados Unidos só que desta vez em duas cidades: Atlanta e Boston. São 16 equipes de todo o mundo, incluindo a equipe brasileira da SK Gaming, que já conquistou o título máximo do CS:GO por duas vezes.

Confira como será a competição:

Formato

Assim como nas últimas duas edições o Major Boston também será disputado no formato suíço. Alvo de muitas críticas por parte de jogadores e incentivadores, esse formato traz a ideia de equipes de mesma campanha sempre se enfrentarem. Sempre por sorteio, a primeira rodada define oito vencedores e oito derrotados. Os oito vencedores se enfrentam em quatro partidas na segunda rodada; o mesmo ocorre com os derrotados. A terceira rodada terá quatro equipes com duas vitórias e mais quatro com duas derrotas. Entre si, elas se enfrentam. Além disso, terá oito equipes com uma vitória e uma derrota, que também se enfrentam. E assim vai. Equipes que alcançarem três vitórias estão automaticamente classificadas. Ao final de cinco rodadas terá oito equipes classificadas para a próxima fase.

A grande discussão desse formato é que as rodadas são definidas por sorteio. Podendo assim, equipes de menor qualidade ter confrontos mais fáceis e chegar a classificação. Lembrando que não há repetição de confronto neste formato.

Os oito classificados vão para a fase de mata-mata, a partir das quartas de final, até se definir o campeão. Além disso, esses times se tornam legends, garantidas no próximo mundial.

Equipes

Essas são as 16 equipes participantes e abaixo o comentário sobre algumas das favoritas:

Gambit Esports Astralis Virtus.pro Fnatic SK Gaming BIG North Cloud9 G2 Esports FaZe Clan Vega Squadron Space Soldiers mousesports Natus Vincere Quantum Bellator Fire Team Liquid

A Astralis é uma equipe bastante regular e foi campeã em Atlanta no ano passado. O grande problema é que Nicolai "dev1ce" Reedtz, seu principal jogador passou por problemas pessoais no final da temporada passada e ficou de fora de algumas competições. Então fica a dúvida de como ele voltará a disputar os torneios.

Já a Virtus.pro é uma equipe lendária, que sempre aparece bem em competições grandes. Vem de três semifinais seguidas em mundiais. Pode ser que desta vez cheguem ao título.

A G2 Esports formada por franceses sempre entra na cota das favoritas. Todos do cenário reconhecem que existe muito talento individual em seus jogadores, mas que ainda não se encaixaram por completo como uma equipe.

Por fim a FaZe Clan. Montou um elenco de jogadores consagrados e de muito talento, porém ano passado parou por várias vezes nos brasileiros da SK Gaming, criando assim uma rivalidade.

SK Gaming

A SK Gaming vem divida para esse mundial. Por não poder contar com Ricardo "boltz" Prass que já havia jogado um classificatório do campeonato por outra equipe, os brasileiros optaram por utilizar seu antigo jogador João "felps" Vasconcellos. Com isso, o time não se preparou muito com essa formação e pode ser um dos problemas ao longo do torneio.

Apesar da possível falta de entrosamento, a SK Gaming já ganhou vários torneios com felps na equipe. Foram quatro títulos no primeiro semestre de 2017. Isso só mostra que eles podem sim conquistar esse título mundial novamente.

Vale lembrar que os brasileiros contam com o melhor jogador do mundo na atualidade: Marcelo "coldzera" David. Ele conquistou o título da HLTV.org de melhor jogador de CS:GO de 2017.

A SK Gaming será formada por:

Gabriel "FalleN" Toledo Fernando "fer" Alvarenga Marcelo "coldzera" David Epitácio "TACO" de Melo João "felps" Vasconcellos

Primeiros Confrontos

As primeiras partidas acontecem nesta sexta-feira (19):

13:00 North vs Vega Squadron

14:15 Virtus.Pro vs Quantum Belator

15:30 BIG vs Liquid

16:45 Fnatic vs FaZe

18:00 Astralis vs mousesports

19:15 Cloud9 vs G2

20:30 Gambit vs Natus Vincere

21:45 SK Gaming vs Space Soldiers