Resultado PSG x Monaco pela Ligue 1 2016/2017 (1-1)

Na próxima quarta-feira (1º), o PSG visitará o Rennes, às 18h, em jogo válido pela Copa da França. Por sua vez, o Monaco encarará o Chambly, no mesmo dia, mas às 15h, também pela Copa da França.

Com o resultado, o Monaco chegou a 49 pontos e retornou à liderança da Ligue 1. O Nice, que venceu o Guingamp por 3 a 1 também neste domingo (29), também soma 49 pontos, mas o time do Principado leva vantagem no saldo de gols (43 contra 23). Já o PSG permanece na terceira posição, com 46 pontos.

Cavani, cobrando pênalti, colocou o PSG na frente aos 81 minutos, mas Bernardo Silva, já nos acréscimos, igualou o marcador e decretou o empate em 1 a 1.

FIM DE JOGO!

95' Di María cobra escanteio à meia altura, Cavani não domina, e a bola vai para fora.

95' Di María tenta cruzamento, mas Glik se joga na bola e manda a redonda para a linha de fundo. Escanteio.

95' UHHHH! Cavani não consegue dominar o passe de Guedes, e a bola fica com o goleiro do Monaco.

94' Gol do meia português Bernardo Silva calou o estádio do PSG.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MONACO! Bernardo Silva conduz a bola em diagonal, finaliza da entrada da área, e Areola aceita o chute! Empate no Parc des Princes.

92' Pressão do Monaco!

91' AREOLA DEFENDE!!! Sidibé cruza à área e Fabinho pega de primeira, mas Areola espalma para escanteio.

90' O árbitro francês Frank Schneider dá cinco minutos de acréscimos.

89' Substituição no Monaco: sai Bakayoko; entra Mbappe Lottin.

87' Monaco tenta pressionar visando o gol de empate, enquanto o PSG cadencia o duelo, mantendo a bola no meio-campo.

86' Substituição no PSG: sai Draxler; entra Guedes.

83' Substituição no Monaco: sai Lemar; entra Carrillo.

81' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG!!! Cavani tira o goleiro da foto na cobrança de pênalti e abre o placar em Paris!

80' Sidibé empurra Draxler dentro da área e o juiz assina pênalti. Cartão amarelo para o lateral-direito do Monaco.

80' PÊNALTI PARA O PSG!!!

78' Cavani tenta driblar na entrada da área para buscar a finalização, mas é desarmado por Jemerson.

76' Substituição no Monaco: sai Germain; entra João Mourinho.

75' Vem sangue novo no Monaco! O meio-campista João Moutinho vai entrar.

74' Meunier troca as lentes de contato à beira do campo.

72' SUBIU!!! Kurzawa cruza na cabeça de Draxler, que, entre dois jogadores do Monaco, testa por cima da meta de Subasic.

71' PSG cresce no jogo e passa a ameaçar mais o Monaco.

68' JOGADAÇA DE MEUNIER! Lateral-direito belga aplica dois dribles fantásticos na ponta direita e cruza na área, mas a jogada não resulta em nada.

66' FALTOU ACERTAR O PÉ! Draxler encontra Meunier na entrada da área, porém o lateral-direito pega errado na bola e erra por muito.

65' UHHHHH! Bakayoko solta o pé de fora da área, mas Areola defende.

64' Após triangulação na ponta direita, Falcao abre espaço e arremata de canhota, mas não põe muita força no chute e bola fica nos braços de Areola.

62' Draxler faz falta dura em Sibidé, que fica caído no gramado. Árbitro não mostra cartão para o jogador do PSG.

60' Substituição no PSG: sai Lucas Moura; entra: Di María.

60' QUASE!!! Lemar cruza rasteiro na boca do gol e ninguém empurra para o fundo das redes.

59' Vem substituição no PSG. Unai Emery vai colocar o ágil Ángel Di María no jogo.

58' As duas equipes se lançam mais ao ataque neste segundo tempo e, consequentemente, o confronto ganha emoção.

55' Draxler vai à linha de fundo e tenta o cruzamento, mas Glik põe para escanteio.

54' Recomeça a partida após a pauta para a troca de goleiros.

53' Substituição no PSG: sai Trapp; entra Areola.

51' Não vai dar para Trapp. O goleiro reserva Areola já está se preparando para entrar em campo.

50' Problema para o PSG! Jogo paralisado em função de uma possível lesão de Trapp. O goleiro põe a mão na parte posterior da coxa direita.

Di María inicia o aquecimento na beirada do campo.

48' TRAPP NOVAMENTE!!! Lemar arrisca de fora da área e o goleiro alemão impede que a meta do PSG seja vazada.

46' TRAPP!!! Falcao recebe de Bernardo Silva, gira dentro da área e finaliza para a boa defesa de Trapp. Quase o Monaco abre o placar!

45' RECOMEÇA O JOGO NO PARC DES PRINCES!

Jogadores dos dois times já estão em campo para o início da segunda etapa.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O árbitro Frank Schneider opta por não dar acréscimos e encerra a primeira etapa aos 45 minutos.

44' Monaco adianta suas linhas para dificultar a saída de bola do PSG.

42' SUBASIC!!! Lucas limpa a jogada, puxa para a perna direita e solta o petardo, mas Subasic defende; Cavani pega o rebote e também para no goleiro do Monaco.

39' Ambas as equipes sofrem para criar boas chances de gol.

37' Draxler dá belo passe para Cavani, porém o uruguaio foi flagrado na posição de impedimento.

36' Kurzawa avança e encontra na área Cavani, que se lança para alcançar a bola, mas pega de canela e a redonda não vai em direção ao gol.

Pastore e Lo Celso acompanham ao jogo das tribunas do Parc des Princes.

31' Fabinho derruba Rabiot, e os jogadores do PSG pedem cartão amarelo ao brasileiro. Juiz só dá a falta.

29' UHHHH! Lucas cruza na área e Marquinhos por pouco não mandou a bola para as redes.

26' Sidibé solta o pé em cobrança de falta. Lance leva perigo ao gol de Trapp.

25' Ataque do Monaco ronda a área do PSG, mas não consegue quebrar as linhas de marcação da equipe parisiense. ?

22' Rabiot avança na entrada da área e passa a bola para Draxler, que, em pouco espaço, tenta a finalização, mas não obtém êxito na conclusão.

21' De cavadinha, Bernardo Silva joga a bola na área do PSG, mas nenhum jogador monegasco foi em direção à bola.

19' QUASE!!! Fabiano arrisca de longa distância e Trapp espalma para a linha de fundo. Seria um golaço do atleta brasileiro!

18' Mendy avança pelo flanco esquerdo e cruza à área, mas Marquinhos afasta para escanteio.

16' Thiago Silva sai jogando errado e joga nos pés de Sidibé. Contra-ataque do Monaco.

14' Às costas de Cavani, Draxler recebe bom passe do ataque uruguaio e finaliza, mas a bola desvia em Sidibé e ruma à linha de fundo.

13' Lemar bate falta com veneno, mas a bola vai para fora.

12' Lucas dá carrinho perigo e atinge Sidibé. Árbitro prefere não mostrar cartão.

11' UUHHHH!!! Thiago Silva faz ligação direta com o ataque, Lucas escora de cabeça, e Cavani solta um foguete de canhota, que passa à direita da meta adversária.

9' Meunier manda a bola na área do Monaco, mas Jemerson afasta o perigo.

6' Kurzawa tenta mandar a bola para a área, mas a bola desvia na zaga e fica nas mãos de Subasic.

3' Rabiot desce em velocidade pela ponta direita e cruza rasteiro para a área, mas o goleiro Subasic, atento, defende.

2' Monaco ronda a defesa do PSG à procura do gol.

O meio-campista Marco Verratti, que lesionou a panturrilha durante a semana, assiste à partida nas tribunas do estádio.

0' Bola rolando no Parc des Princes!

Ronaldinho Gaúcho acaba de dar o pontapé inicial do jogo. Ainda em campo, ele também estendeu um cachecol com os dizeres: "Aqui é Paris (em tradução livre)".

Ex-jogador do PSG, o meia Ronaldinho Gaúcho concedeu entrevista ao canal do clube parisiense e disse que torce por uma vitória de seu ex-time: "Espero que seja um grande jogo, mas que o PSG vença".

Monaco: 4-3-3 Subasic; Sidibé, Glik, Jemerson, Mendy; Bernardo Silva, Fabinho, Bakayoko, Lemar; Germain, Falcao. Técnico: Leonardo Jardim.

PSG: 4-3-3 Trapp; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Thiago Motta, Matuidi; Lucas Moura, Cavani, Draxler. Técnico: Unai Emery.

As equipes já estão escaladas.

Olá, leitores da VAVEL Brasil! Acompanhe conosco a partida entre Paris Saint-Germain e Monaco a partir das 18h. É o encontro entre o líder e o terceiro colocado da Ligue 1. De um lado Edinson Cavani e do outro Radamel Falcao García. A diferença dessas duas equipes na tabela de classificação é de apenas três pontos.

A Federação Francesa de Futebol irá testar a tecnologia do árbitro de vídeo durante a partida entre PSG e Monaco. Mas o árbitro principal em campo não receberá notificações de possíveis erros. Seis países possuem o direito de testar o recurso: Portugal, Alemanha, Holanda, Brasil, Estados Unidos e Austrália.

A partida de logo mais terá um convidado especial: Ronaldinho Gaúcho. O ex-jogador do PSG estará no Parc des Princes prestigiando o duelo. O meio-campista jogou por três anos no clube da capital francesa antes de ir para o Barcelona. O camisa 10 falou sobre sua passagem: “Foi aqui que comecei minha carreira europeia. Tenho um grande respeito e amor por este clube. É um momento particular retornar para onde tudo começou. Lembro de todos bons momentos que passei aqui, não consigo pensar em apenas um.”

O Monaco possui o melhor ataque das ligas europeias. Foram 64 gols em 22 jogos. Para dimensionar o tamanho do feito, os monegascos possuem saldo 43, enquanto que o PSG possui “apenas” 41 gols. Para dar mais ânimo ao torcedor do principado, a equipe alvirrubra vem de três vitórias consecutivas na Ligue 1.

Teremos nesta noite um encontro de brasileiros. Pelo lado do PSG temos: Thiago Silva, Marquinhos, Maxwell, Lucas e Thiago Motta, naturalizado italiano. Do outro lado temos Jemerson, Fabinho e Boschilia. O lateral Jorge ainda não foi oficializado pelos monegascos.

Fique de olho - PSG: Julian Draxler. O alemão de 23 anos foi contratado recentemente junto ao Wolfsburg. Em três partidas oficiais, o jogador marcou dois gols. Ainda se adequando ao novo desafio, Draxler tem capacidade para decidir o jogo de logo mais.

Fique de olho – Monaco: Gabriel Boschilia. O meio-campista ex-São Paulo já marcou oito gols em 14 jogos nesta temporada pelos monegascos. Além disso, o camisa 26 concedeu duas assistências. Após empréstimo ao Standard Liège ano passado, o brasileiro conseguiu ter mais espaço no futebol francês e vem se mostrando um ótimo cobrador de faltas.

Unai Emery elogiou a equipe adversária em sua entrevista pré-jogo: “É uma grande equipe, com ótimos jogadores. Eles estão confiantes, são capazes de manter a posse da bola e são bons nas transições. Eles sabem como usar as falhas de seus oponentes. Teremos de fazer um grande jogo, nos posicionar bem e principalmente saber pressionar o adversário. Eles são bons em bolas paradas e têm muitas qualidades, mas estamos preparados.”

Falcao García analisou o jogo e falou da importância dos três pontos: “Todos os jogadores querem estar nesse tipo de partida. A equipe se preparou bem, mentalmente também. Uma vitória em Paris é muito importante para a sequência do campeonato. Temos que estar concentrados e manter nosso ritmo desde o início da temporada. São muito perigosos. Vamos ver como vai ser no domingo. É uma equipe forte que joga as quatro competições. Nós os respeitamos, ganharam 11 títulos em três anos.”

A última partida entre essas equipes aconteceu dia 28 de agosto de 2016. O Monaco levou a melhor e venceu por 3 a 1. João Moutinho abriu o placar e Fabinho ampliou a vantagem. Cavani descontou, mas Aurier marcou contra e sacramentou a derrota do PSG.

PSG e Monaco já se enfrentaram 89 vezes. A vantagem é larga para o time do principado no histórico de confronto. Foram 41 vitórias dos alvirrubros contra apenas 19 do Paris, além de 25 empates. O PSG amargou um largo jejum entre 1971 e 1979 sem vencer o adversário em questão.

