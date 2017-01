Cria do clube, lateral Jorge deixa Flamengo rumo ao Monaco

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Jorge não é mais jogador do Flamengo. Criado na base rubro-negra e jogador do clube desde muito novo, o lateral foi vendido para o Monaco e não fará mais parte do elenco rubro-negro para a atual temporada. O anúncio oficial foi feito nesta quinta-feira (26) e os valores giram em 9 milhões de euros, cabendo 6,7 milhões ao Fla.

Não era novidade o interesse do mercado europeu em Jorge. Depois de estreiar pelo time profissional do Flamengo em 2015 e assumir a titularidade incontestável no ano seguinte, o garoto de apenas 20 anos foi eleito o principal jogador do Campeonato Brasileiro na sua posição e virou ídolo da torcida.

Com a venda do xodó, a vaga no time titular de Zé Ricardo deve ficar com o peruano Miguel Trauco, jogador de 24 anos que foi contratado no ínicio da temporada após ter sido escolhido como o melhor jogador do campeonato nacional do Peru.

Mesmo não tendo um reserva específico para posição, o time da Gávea não deve buscar outro lateral esquerdo, já que o técnico deixou claro que Everton e Pará podem fazer essa função em caso de necessidade.