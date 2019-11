Neymar é expulso, mas Cavani marca golaço no fim e PSG arranca empate do Marseille

Neste domingo (22), Marseille e PSG fizeram um clássico digno do tamanho da rivalidade entre os dois clubes. Em um grande jogo, as equipes saíram do gramado com um empate em 2 a 2. Resultado amargo para os donos da casa, que estiveram à frente do placar por duas vezes, mas levaram o empate aos 47 do segundo tempo, após linda cobrança de falta de Cavani. Neymar, expulso minutos antes do gol do uruguaio, marcou o primeiro do PSG, enquanto o também brasileiro Luiz Gustavo e Thauvin marcaram os gols do Marseille.

O resultado mantém o PSG na liderança do Campeonato Francês, com 26 pontos após 10 rodadas, mas a diferença para o vice-líder Monaco, com 22, cai para para quatro pontos. Já o Marseille, com 18 perde a chance de retomar a terceira colocação e, de quebra, cai para o quinto lugar, já que o Lyon goleou o Troyes mais cedo por 5 a 0 e foi aos 19 pontos.

Na próxima rodada, o PSG volta a campo para receber o Nice de Balotelli, Sneijder e cia., na sexta-feira (22), às 16h45. Dois dias depois, é a vez do Marseille visitar o Lille, do técnico Marcelo Bielsa, às 18h.

Neymar anda em direção aos vestiários: brasileiro marcou gol e foi expulso

Confira os lances da partida:

FIM DE JOGO NO VELÓDROME! Marseille e Paris Saint-German fazem grande jogo e empatam pelo placar de 2 a 2!

90+2' | GOOOOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÇO DO PSG! É DE EDINSON CAVANI! Na cobrança da falta, uruguaio acerta um lindo chute, superando Mandanda e marcando um golaço para igualar o marcador no Velódrome!

90+1' | Cavani é derrubado por Sarr sofre falta na entrada da área. Chance de ouro para o PSG!

Árbitro auxiliar anuncia 4 minutos de acréscimos

90' | PSG tenta aplicar pressão antes do apito final, mas a zaga do Marseille resiste como pode

88' | AREOLA!! Sarr sai na cara do gol e chuta cruzado, obrigando o arqueiro do PSG a fazer milagre com os pés. No rebote, Sanson chuta mal, para fora! Quase o terceiro do Marseille!

87' | Cartão amarelo para Ocampos, pela confusão com Neymar

87' | CARTÃO VERMELHO PARA NEYMAR, que recebe o segundo amarelo pela confusão com Ocampos! PSG com um a menos

85' | CONFUSÃO NO VELÓDROME! Neymar sofre falta no meio-campo, tenta continuar a jogada antes do árbitro dar amarelo para Sanson, e é derrubado novamente, desta vez por Ocampos. O brasileiro entra em confusão com o argentino, que é derrubado e fica caído no gramado!

84' | Cartão amarelo para Neymar

82' | Substituição no Marseille: sai Thauvin, autor do segundo gol do Marseille, para a entrada de Sarr

79' | Substituição no PSG: sai Mbappé, entra Di María

78' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO MARSEILLE! Na sobra do escanteio, Rabiot domina a bola perto da linha de fundo, marcado de perto por N'Jie. O camaronês não desiste do lance, consegue roubar a bola do volante do PSG e cruza para o centro da área. Thauvin aparece de surpresa e escora pro fundo das redes! É o gol de desempate do Marseille!

77' | N'Jie tenta o arremate da entrada da área, mas Rabiot desvia. É escanteio para o Marseille

75' | Substituição no Marseille: Dimitri Payet deixa o campo para a entrada de Morgan Sanson

73' | Neymar se prepara para cobrar escanteio e a torcida do Marseille joga todos os tipos de coisa em direção ao brasileiro. O jogo é interrompido...

70' | Luiz Gustavo, sempre ele! Mbappé recebe de Neymar e tenta jogada individual, mas é novamente desarmado pelo brasilerio

68' | Substituição no PSG: sai Thiago Motta, entra Draxler

67' | Payet arrisca de longe, mas a bola desvia em Marquinhos e chega fácil às mãos de Areola

66' | Julien Draxler está prestes a entrar em campo pelo Paris Saint-German

65' | Substituição no Marseille: Mitroglou vai embora para a entrada de Clinton N'Jie

63' | Verratti abre na esquerda para Neymar. O brasileiro tenta o cruzamento para a marca do pênalti, mas usa muita força e a bola acaba saindo pela linha lateral

62' | Amavi recebe lançamento de Ocampos e encara a marcação de Meunier. O lateral do Marseille acaba tropeçando na própria perna e a bola sai pela linha de fundo

PSG tem o controle total da partida neste segundo tempo, mas não consegue criar chances de gol

59' | Cavani aciona Rabiot com belo toque de calcanhar. O francês avança e tenta devolver para o centroavante, mas Rolando bloqueia o cruzamento e joga para escanteio

56' | Verratti aplica bela caneta em Ocampos e cruza para a área. Cavani chega antes de Rami, mas se enrola com a bola e tenta tocar para trás. Rolando afasta o perigo

55' | Neymar rabisca o meio campo do Marseille e é derrubado pelo compatriota Luiz Gustavo

54' | Cartão amarelo para Mbappé. O jovem francês reclama de toque de mão de Amavi - que realmente aconteceu - no lance anterior. Ruddy Bouquet pune o atacante com o cartão amarelo.

53' | Que desarme! Mbappé tabela com Verratti e entra na área com muita velocidade. Amavi aparece para dar o carrinho e consegue roubar a bola com estilo

52' | Cartão amarelo para Sakai

51 ' | Neymar recebe entre a marcação de Sakai e Thauvin, sofre falta dura do japonês e jogadores do PSG pedem amarelo. Já os jogadores do Marseille pedem amarelo a Kurzawa por falta em Thauvin no lance anterior

50' | Cavani recebe de Mbappé e tenta abrir para Neymar, mas erra o passe. Sakai fica com a bola

46' | Mbappé ginga para cima de Rolando e rola para trás. Meunier recebe, cruza para a marca do pênalti e Mandanda sobe mais que todo mundo para encaixar a bola

45' | Começa o segundo tempo!

Equipes voltam a campo para o recomeço da partida, sem alterações

Intervalo | "Em clássicos, não há favorito". A máxima vem sendo confirmada pelo Marseille, que sai do primeiro tempo com um empate em 1 a 1 contra o poderoso PSG, time que costuma passar por cima da maioria dos seus adversários em âmbito nacional.



O volante Luiz Gustavo vem fazendo grande partida e abriu o placar para os donos da casa em chute de longe, que contou com certa colaboração do arqueiro Areola. Entretanto, Neymar apareceu para empatar a partida após tabela com Rabiot. Além dos gols, a primeira etapa foi marcada por bastante equilíbrio e poucas chances de gols para os dois lados.

Fim de primeiro tempo

45' | Cartão amarelo para Mitroglou, após falta em Marquinhos

45' | Mbappé encara a marcação de Rolando, mas é desarmado. Não está bem no jogo a joia de 18 anos...

42' | Neymar tenta lançamento para Cavani, mas Mandanda chega primeiro e segura a bola

38' | Mbappé recebe aberto pela esquerda, avança para cima de Rami e passa pelo zagueiro, mas sofre tranco e cai. Juiz não marca nada

36' | Thauvin abre para Luiz Gustavo, mas o brasileiro toma um "chega para lá" de Cavani e sofre a falta

32' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO PSG! Neymar acha Rabiot dentro da área com um belo passe. O meia devolve com um belo passe, e o brasileiro arrisca chute rasteiro, mascado. A bola toca na trave esquerda e entra, mansinha, no gol de Mandanda!

27' | Mais uma de Luiz Gustavo! Mbappé recebe de Neymar e tenta a arrancada, mas é mais um a ser desarmado pelo camisa 19!

25' | Que bonito! Luiz Gustavo aplica belo chapéu em Rabiot e sofre a falta em seguida!

24' | Neymar tenta lançamento para Meunier, mas a bola sai pela linha de fundo

23' | Payet arranca com a bola em direção à área, prepara o chute, mas é interceptado por Thiago Silva

19' | Verratti tenta lançamento longo para Neymar, que tenta ganhar a disputa com o zagueiro Rami, mas o francês leva a melhor sobre o brasileiro

16' | INCRÍVEL! Kurzawa recebe lançamento e, dentro da área, cruza de primeira para Cavani. A bola chega forte demais no uruguaio, que escora, mas sem direção!

15' | GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, DO MARSEILLE! LUIZ GUSTAVO! O brasileiro recebe passe e arrisca de longe, com extrema felicidade. Areola demora para chegar na bola e permite o primeiro gol dos donos da casa!

14' | Neymar leva as mãos às costas, sentindo dores

13' | UUUUUUUUH! Sakai tenta sair jogando, mas dá presente para Cavani, que avança e chuta forte, cruzado. Mandanda encaixa firme

12' | Neymar faz bela jogada e passa por três no meio campo, entregando para Cavani. O uruguaio deixa com Mbappé, que tenta toque por cima para Neymar, mas erra

9' | Brasileiro contra brasileiro: Mbappé entrega para Neymar, que acelera, mas é desarmado por Luiz Gustavo

6' | PRIMEIRA CHANCE! Neymar abre na esquerda para Kurzawa, que passa por Sakai, mas chuta por cima do gol. O camisa 10 queria a tabela e reclama com o companheiro

5' | Neymar levanta na área, acontece um carnaval na disputa pela bola e Thauvin afasta

4' | Rabiot avança com a bola e é derrubado por Rolando. Neymar na cobrança

3' | Verratti e Payet disputam a bola, mas o italiano leva a pior e fica caído no gramado. Jogo parado

1' | Payet cobra escanteio e Ocampos aparece livre, mas cabeceia errado e manda pra longe do gol

0' | Começa o jogo no Estádio Velódrome!

Árbitro da partida: Ruddy Bouquet (FRA)

16:58 | Marseille e PSG entram em campo para a partida, que está prestes a começar! A torcida da casa faz uma festa lindíssima para receber os jogadores

16:48 | Ambas as equipes descem ao vestiário para vestir os uniformes. Faltam 15 minutos para o início da partida!

16:33 | Marseille e PSG em aquecimento no gramado

16:12 | Confira a escalação do Olympique de Marseille:

Mandanda; Sakai, Rolando, Rami, Amavi; Luiz Gustavo, Zambo Anguissa; Thauvin, Ocampos, Payet (c); Mitroglou.

16:11 | Confirmada a escalação do PSG! A equipe de Unai Emery vem a campo com:

Aréola; Meunier, Marquinhos, Thiago Silva (c), Kurzawa; Verratti, Thiago Motta, Rabiot; Mbappé, Cavani e Neymar.

Hoje mais cedo, duas partidas foram realizadas pelo Campeonato Francês. O Nice foi surpreendido pelo lanterninha Strasbourg e amargou uma derrota por 2 a 1 dentro de casa, enquanto o Lyon atropelou o Troyes por 5 a 0, com direito a hat-trick do atacante Memphis Depay.

16:04 | Ambas as equipes já estão nas dependências do Estádio Velódrome

Confira o pré-jogo do clássico: Embalado, Marseille recebe líder PSG tentando derrubar invencibilidade do rival

O respeito também foi a tônica do lado parisiense. O técnico Unai Emery exaltou a história do rival e a rivalidade entre os dois clubes: "Iremos para essa partida com a mesmo pensamento: muito respeito. Marseille é um grande clube na história da liga francesa, com muitos títulos em seu currículo. Os nossos jogadores sabem que domingo será uma partida especial. Esta rivalidade é conhecida ao redor da Europa e do mundo".



Emery prosseguiu em sua análise do oponente: "Eles contrataram jogadores muito bons. Possuem um grande talento ofensivo e tentarão dar tudo de si diante dos seus fanáticos torcedores".

Em entrevista, o capitão e camisa 10 do Marseille, Dimitri Payet, admitiu a superioridade técnica do adversário, mas garantiu que os donos da casa não irão se acuar em campo: "Há uma diferença técnica entre os dois times, mas não podemos deixar isso aparecer em campo. Temos que respeitá-los, como todos os nossos oponentes, mas não podemos assisti-los jogar".



"Estamos motivados, faz muito tempo que o Marseille não vence o PSG. É difícil, mas queremos, finalmente, vencê-los. Porém, não devemos forçar a barra. Eles tem fraquezas e precisamos explorá-las. Usar bem a bola, mantê-la longe deles, isso pode fazer a diferença", completou Payet.

O Paris Saint-German conta quase com força máxima para o duelo. Apenas o brasileiro Daniel Alves está fora da convocatória, por lesão sofrida na partida contra o Anderlecht. Lucas Moura, outro brasileiro, também não foi relacionado, mas por opção técnica, assim como o volante Christophe Nkunku e o meia Ben Arfa.



Confira a lista de relacionados do PSG:





Confira a lista de relacionados do Olympique de Marseille para o clássico, sem Evra e Sértic:

Goleiros: Mandanda e Yohann Pelé

Defensores: Sakai, Kamara, Rolando, Abdennour, Amavi, Rami

Meio-campistas: Luiz Gustavo, Morgan Sanson, Maxime Lopez, Zambo Anguissa

Atacantes: Ocampos, Payet, Mitroglou, Njie, Sarr, Thauvin, Germain

Já o retrospecto recente de ambos os times é positivo. Após início conturbado, a equipe do técnico Rudi Garcia soma seis jogos sem perder na Ligue 1, apesar de ter empatado por 3 a 3 fora de casa com o lanterna Strasbourg na última rodada. O invicto PSG de Neymar, Mbappé e Cavani vem de vitória: 2 a 1 sobre o Dijon, fora de casa.



No meio de semana, os dois entraram em ação em âmbito europeu: o Marseille venceu o Vitória de Guimarães, de Portugal, pelo placar de 2 a 1. O PSG, por sua vez, não tomou conhecimento do Anderlecht e aplicou sonoros 4 a 0 na Bélgica, pela Champions League.

Dependendo da interpretação, apegar-se ao histórico pode ser um fator motivacional tanto para os donos da casa quanto para os visitantes. Em toda a história, Marseille e PSG se enfrentaram 38 vezes, com 22 vitórias do OM, 7 empates e apenas 9 vitórias dos parisienses. No entanto, o PSG não sai derrotado do clássico desde novembro de 2011. Na ocasião, a derrota por 3x0 no Velódrome, palco do jogo de mais tarde, tirou o time da capital da liderança da Ligue 1 na Temporada 2011/2012, pavimentando o caminho para o Montpellier continuar sua jornada rumo ao seu primeiro título francês.





Resultados de sábado pela Ligue 1:

Monaco 2x0 Caen

Amiens 1x0 Bordeaux

Angers 0x1 Toulouse

Metz 1x2 Dijon

Nantes 2x1 Guingamp

Rennes 1x0 Lille

Saint-Etiénne 0x1 Montpellier

A partida é importantíssima para ambos os lados da moeda. Enquanto que para o Marseille, um triunfo significaria retomada da terceira posição, roubada pelo Nantes - que venceu o Guingamp no sábado por 2 a 1 -, para o líder invicto PSG significa a manutenção da vantagem de seis pontos acima do segundo colocado, Monaco, que também já venceu na rodada: 2 a 0 em cima do Caen.



Confira os seis primeiros colocados do Campeonato Francês:



1) PSG - 25 pontos; 9P, 8V, 1E, 0D; Saldo de gols: 23

2) Monaco - 22 pontos; 10P, 7V, 1E, 2D; Saldo de gols: 14

3) Nantes - 20 pontos; 10P, 6V, 2E, 2D; Saldo de gols: 2

4) Marseille - 17 pontos; 9P, 5V, 2E, 2D; Saldo de gols: 3

5) Saint-Etiénne - 17 pontos; 10P, 5V, 2E, 3D; Saldo de gols: 3

6) Lyon - 16 pontos; 9P, 4V, 4E, 1D; Saldo de gols: 5