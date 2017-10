Em jogo de seis gols, Olympique de Marseille busca empate diante do Strasbourg e deixa G-3

O Strasbourg enfrentou o Olympique de Marseille no Stade de la Meinau, em partida válida pelo encerramento da nona rodada da Ligue 1 2017/18, neste domingo (15). Num confronto cheio de gols, o embate terminou em 3 a 3.

Os gols do time da casa foram de Aholou, Bakary Koné e Liénard. Para os visitantes fizeram Payet, Bakary Koné contra e Mitroglou. O resultado deixou a equipe da casa na penúltima colocação com seis pontos. Já os marselheses estão em quarto com 17 pontos, mesma pontuação do Saint-Étienne, terceiro colocado.

A próxima partida do Strasbourg será contra o Nice no Allianz Riviera. Enquanto que o Olympique de Marseille recebe o PSG no Stade Vélodrome, os jogos serão realizados no próximo domingo (21). Antes, porém, a equipe de Rudi Garcia entrará em campo pela fase de grupos da Uefa Europa League e recebe o Vitória de Guimarães na quinta-feira (19).

O primeiro gol saiu aos cinco minutos após uma troca de passes, onde Amavi foi acionado e cruzou rasteiro para Payet mandar de chapa e no canto do goleiro Kamara, deixando sua equipe em vantagem no placar.

Ainda na primeira etapa os mandantes chegaram ao empate aos 31 minutos: Terrier arriscou cruzado, Mandanda fez a defesa com os pés e no rebote o volante Aholou arriscou de canhota. A bola desviou em Sakai antes de entrar as redes.

Já na etapa final, a partida foi mais agitada e os marselheses voltaram a vantagem aos três minutos, Sanson levantou a bola na área e Bakary Koné deu um leve desvio e mandou contra o próprio gol, tirando qualquer chance de defesa ao seu goleiro.

Mas defensor se redimiu do gol contra e empatou o jogo aos 15 minutos. Após cobrança de escanteio batida por Liénard, o zagueiro ganhou no alto dos marcadores, deixando novamente tudo igual.

A virada veio aos 29 minutos. Lala deu a assistência para Liénard arriscar de fora da área, e marcar um belo gol, que contou com desviou de Rami no caminho e matou qualquer chance de defesa para Mandanda.

A reta final do jogo foi emocionante. Os visitantes empataram aos 43 minutos. Amavi pegou a sobra e mandou de fora da área, Kamara deu rebote nos pés de Mitroglou, o grego - em posição legal - só escorou para o gol e igualou de novo a partida. O resultado foi ruim para ambos.