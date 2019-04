Resultado Manchester United x Benfica na Uefa Champions League 2017 (2-0)

48' FIM DE JOGO! Manchester 2 x 0 Benfica!

45' +3 minutos.

38' Rashford arrisca de fora da área e manda longe do gol.

34' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai Pizzi e entra Jonas

32' AMARELOU BENFICA! Cartão amarelo para Samaris

32' GOOOL DO MANCHESTER UNITED! Blind cobra uma pancada no meio do gol e marca.

32' ÉÉ PÊNALTI! Rashford dispara, passa por três defensores e é derrubado na área por Samaris.

29'SUBSTITUIÇÃO NO MANCHESTER UNITED! Sai Martial e entra Rashford

29' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai Raúl Jiménez e entra Seferovic

27' McTominay avança, tabela com Martial, invade a área e tenta o chute, mas é travado pela marcação do Benfica.

25' Lukaku tabela com Mkhitaryan e sai na cara de Svilar. Ele tenta o chute, o goleiro consegue a defesa, mas o árbitro já pegava impedimento do atacante.

23' AMARELOU BENFICA! Cartão amarelo para Salvio

21' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai Juan Mata e entra Ander Herrera

19' NA TRAVE!! Bailly dá um passe errado no pé de Jiménez dentro da área. Ele tira de De Gea, mas carimba a trave.

18' SUBSTITUIÇÃO NO BENFICA! Sai Grimaldo e entra Eliseu

14' Diogo Gonçalves faz boa jogada, passa pela marcação e chuta cruzado, no cantinho, mas De Gea faz grande defesa

11' Pizzi arrisca de fora da área e De Gea cai bem para fazer a defesa.

09' Martial recebe na área, tenta o drible, mas se atrapalha todo e a bola sai pela linha de fundo. Segunda boa chance do francês.

08' Francês recebe na esquerda, passa por dois marcadores, mas pega de tornozelo quando tenta cruzar. Manda pela linha de fundo.

00' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

47' FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Manchester 1 x 0 Benfica

45' Mais um minuto de acréscimo.

44' GOOOL DO MANCHESTER UNITED!! Matic recebe de Lukaku na intermediária e experimenta. A bola vai forte, rasteirinha e pega na trave, mas volta nas costas de Svilar e morre no fundo do gol.

41' Martial recebe de Lukaku, invade a área e solta a bomba, mas a bola sobe demais e vai por cima do gol do Benfica.

39' Lingard tenta o chute de fora da área, a bola desvia e fica com Svilar.

37' Martial recebe na esquerda, passa por três marcadores, mas se atrapalha no último lance e a bola sai pela linha de fundo.

31' Martial faz o cruzamento da esquerda, Lukaku sobe bonito e cabeceia, mas a bola vai por cima do gol

29' Lukaku recebe de Lingard, invade a área, chuta no cantinho, mas Svilar faz a defesa.

28' Martial faz dois belos dribles, mas é desarmado

25' AMARELOU UNITED! Cartão amarelo para Lingard. Por voltar ao gramado sem autorização.

23' AMARELOU UNITED! Cartão amarelo para Bailly

19' Salvio faz grande jogada, passa por três jogadores e solta com Pizzi. O volante tenta o chute de fora da área, mas carimba a marcação.

17' Diogo Gonçalves carrega da esquerda para o meio e solta uma bomba no ângulo. De mão trocada, De Gea faz defesa espetacular

14' Na cobrança de escanteio, Smalling sobe de cabeça, mas manda à esquerda do gol.

14' SVILAAR!! DEFENDEU!

13' É PÊNALTI!! Martial invade a área, é derrubado por Douglas e o árbitro aponta a marca do pênalti.

07' Samaris arrisca de fora da área e a bola passa à direita de De Gea.

06' Martial pega muito embaixo da bola e joga por cima do gol do Benfica

05' AMARELOU BENFICA! Cartão amarelo para Rúben Dias

05' Martial dispara e é derrubado na entrada da área.

03' Lingard é lançado na frente do goleiro, mas o bandeira marca impedimento.

03' Na cobrança de escanteio, a bola toca em Smalling e quase vai contra, mas De Gea defende.

02' Douglas pela direita tenta cruzar, mas Blind afasta para escanteio.

00' COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO! Manchester United x Benfica

MANCHESTER ESCALADO! De Gea, Darmian, Blind, Bailly, Smalling, Matic, McTominay, Mata, Lingard, Martial, Lukaku.

BENFICA ESCALADO! Svilar, Douglas, Rúben Dias, Jardel, Grimaldo, Fejsa, Filipe Augusto, Pizzi, Salvio, Diogo Gonçalves e Raúl!

Hino da Liga dos Campeões sendo executado na entrada dos times em campo.

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, da jogo entre Manchester United x Benfica ao vivo no Old Trafford, valendo pela Champions League . A transmissão começará na hora da partida, às 17h45, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Formação do Manchester e Benfica:

O Benfica entra em campo para essa partida pensando somente em vencer, já que vem fazendo uma péssima campanha na Liga dos Campeões da UEFA, permanecendo sem pontuar, isolado na lanterna do Grupo A. Entretanto, seu desempenho no torneio continental contrasta bastante com aquilo que vem mostrando no Campeonato Português, onde ocupa a terceira colocação, com apenas três pontos a menos que o líder Sporting.

Nas últimas 10 partidas disputadas fora em todas as competições, o Benfica ganhou 3, empatou 3 e perdeu 4. A equipe permitiu gols ao adversário em 7 dos últimos 10 jogos, pelo que sua defesa necessita de melhorar, mas seu ataque tem marcado com regularidade, já que conseguiu concretizar em 8 dos últimos 10 jogos.

Depois de 3 derrotas, Benfica está atualmente na 4ª posição, sem ter conquistado qualquer ponto. Na última partida, perdeu por (0?1) em casa contra o Manchester United, depois de na partida anterior, ter perdido por (5?0) fora com o Basel.

Essa força vem se confirmando na Liga dos Campeões da UEFA, já que lidera o Grupo A com a melhor defesa e o melhor ataque. Para esse duelo, o técnico não deve ter grandes desfalques, e deve manter Lukaku como referência no setor ofensivo.

Agora, o time vem de mais uma vitória pelo Campeonato Inglês, onde ocupa a vice-liderança. Na ocasião, a equipe não teve uma grande atuação, tendo errado muitos passes e finalizado pouco, mas conseguiu o gol da vitória nos minutos finais de partida. Os números do campeonato nacional revelam que ambos os setores vêm mostrando um ótimo desempenho: o ataque tem uma média de 2,3 gols por partida, e sua defesa é a menos vazada.

Nos últimos 10 jogos em casa o Manchester United registra 10 vitórias. A solidez defensiva tem sido um de seus pontos fortes, já que apenas sofreu gols em 3 dos últimos 10 jogos, e o seu ataque tem marcado com regularidade, pois marcou gols em 9 dos últimos 10 jogos.

A equipe não costuma sentir dificuldades para abrir o placar: conseguiu fazer o primeiro gol em 12 das últimas 15 partidas, dessas 12 chegou ao intervalo em vantagem em 9 e conseguiu sempre manter a vantagem até ao final da partida.

United apresenta resultados semelhantes em casa e fora, já que nas últimas 30 partidas registra 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas como visitante, com 29 gols marcados e 12 sofridos, contra 11 vitórias e 4 empates em casa, com 34 gols marcados e 6 sofridos. Na última partida, pela Premier League, ganhou ao Tottenham em casa por (1?0).

Depois de 3 vitórias, Manchester Unit está atualmente na 1ª posição, com 9 pontos conquistados. Na última partida, ganhou por (0?1) fora contra o Benfica.

Nesta partida o fator casa poderá ter um papel importante, já que o Benfica apresenta diferenças significativas nos resultados conquistados em casa e como visitante

Manchester United e Benfica medem forças no Old Trafford, em um encontro para a Liga dos Campeões da UEFA (Fase de Grupos).