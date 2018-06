Guia VAVEL Copa do Mundo 2018: Grupo A

O momento mais esperado do ano para os fãs de futebol chegou. A copa do mundo vai começar. O jogo de estréia ocorrerá nessa quinta-fera (14), às 12h entre a anfitriã Rússia que enfrentará Arábia Saudita no Estádio Olímpico Lujniki, localizado em Moscou.

O grupo A terá como sede 6 lugares diferentes. Os estádios que terão jogos serão Luzhniki (Moscou), Central (Ecaterimburgo), Krestovsky (São Petersburgo), Arena Rostov (Rostov do Don), Arena de Samara (Samara) e Arena Volgogrado (Volgogrado). Os jogos serão realizados nos dias 14, 15, 19, 20 e 25 de Junho.

Caminho até a copa

A dona da casa, a Rússia, já estava automaticamente classificada para a competição. Mas no percurso até o mundial a equipe não foi muito bem. Os donos da casa estão desde outubro de 2017 sem vitórias. São sete jogos de jejum.

Já o Egito retornou para a Copa do Mundo após 28 anos de ausência. Os egípcios, com gol de pênalti nos acréscimos do craque Mohamed Salah , venceram o lanterna Congo, por 2 a 1, em Alexandria, e ainda contaram o apoio de Uganda e Gana que só empataram no sábado penúltima rodada da Eliminatória da África. Com os dois resultados, o país se classificou para a sua terceira copa, já que só tinha participado em 1934 e 1990.

O Uruguai conseguiu fazer uma grande eliminatória sul-americana se classificando para o mundial após ficar em segundo lugar na competição, só atrás do Brasil. O artilheiro acabou sendo seu matar, Edison Cavani, que promete dar muito trabalho esse ano.

Outra equipe que retorna para o mundial após anos de ausência é a Arábia Saudita. O país retorna após 12 anos sem disputar uma copa. A última havia sido em 2006, na Alemanha. Apesar de ter ficado um ponto atrás do líder Japão, os arábes não conseguiram se classificar com antecedência para a competição. A terceira fase classificatória reuniu os 12 melhores times que foram divididos em dois grupos, com seis seleções cada.

Para se classificar direto para a copa, era preciso estar entre as duas melhores equipes de cada grupo, se ficasse em terceiro, disputaria a vaga com o terceiro colocado de outro grupo.

A equipe saudita fez o total de 19 pontos em 10 jogos, vencendo seis partidas, empatando duas e perdendo três, sendo duas derrotas consecutivas em duas das três últimas rodadas, o que preocupou a equipe. A classificação finalmente veio na última rodada após vitória por um a zero contra o Japão.

Histórico das equipes na competição

A Rússia irá para a sua quarta participação em copas. Como União Soviética participou sete vezes do mundial, tendo como melhor campanha um 18° lugar em 1994, e uma quarta colocação como União em 1966.

A seleção do Egito irá disputar o seu terceiro mundial na história. Antes só havia jogado em 1934, quando ficou em 13°, e outra vez em 1990, acabando na 20° colocação.

Único país campeão mundial do grupo, o Uruguai, já disputou 12 copas no total. Seus melhores resultados foram os títulos em 1930, quando a competição foi disputada no próprio país, e em 1950 quando se tornou bicampeã do mundo no Brasil.

O melhor resultado recente dos uruguaios foi o quarto lugar conquistado em 2010, na África do Sul.

A Arábia Saudita disputará a sua quinta copa do mundo. A seleção que esteve ausente nos últimos 12 anos da competição, teve como melhor campanha as oitavas de final em 1994, quando acabou eliminada pela Suécia após perder por 3 a 1.

Análise do grupo

Com certeza é um dos grupos mais abertos da competição. O Uruguai é o grande favorito para uma das vagas nas oitavas. A outra deverá ser disputada por Egito e Rússia, já que a Arábia Saudita deve ser o azarão do grupo e dificilmente pontuará na competição.