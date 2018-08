Benfica e Fenerbahçe abrem terceira preliminar por vaga na fase de grupos da Champions League

A temporada 2018-19 começa a apresentar cardápio lotado de jogos importantes. Nesta terça-feira (7), às 16h, o Benfica enfrenta o Fenerbahçe, no Estádio da Luz, em busca da vaga na fase de grupos da Champions League. O confronto é válido pela terceira pré-eliminatória, disputa que antecede os playoffs para fazer parte dos 32 principais times da competição.

Mesmo diante da importância do duelo, é somente o primeiro jogo oficial das equipes na temporada. No momento, ambos estão em fases preparatórias em modo físico com seus elencos, disputando amistosos para tal. Os portugueses vêm da disputa da Champions Cup, torneio disputado nos Estados Unidos. Por lá, entraram em campo por três oportunidades, com dois empates e uma derrota.

Por outro lado, os turcos participaram de somente duas partidas. A primeira, no mês passado, quando foram derrotados para o Lausana, da Suiça, por 2 a 1. Por fim, um amistoso diante do Cagliari, na última semana, em seu estádio, onde saiu vitorioso por 2 a 1.

Na história, os times se enfrentaram em quatro oportunidades, com duas vitórias para cada lado. Em 2013, Benfica e Fenerbahçe travaram forças pelas semifinais da Europa League, quando os portugueses se deram melhor. No placar agregado, 4 a 2 para as Águias, que chegariam ao vice-campeonato contra o Chelsea, naquela ocasião.

As equipes se classificaram às fases preliminares da Champions após chegarem em segundo lugar nos campeonatos locais. Em caso de classificação, os clubes já tem adversário definido na próxima fase: PAOK ou Spartak Moscou, que realizam confrontos no dia 21 ou 22 e 28 ou 29 de agosto.

Sem Jonas, mas com novidades: Benfica visa classificação e 'bolada' da UEFA

Salvio parabeniza Pizzi pelo gol contra o Lyon, pela Champions Cup. Foto: Divulgação/Benfica

Teoricamente, quem passar à fase de grupos da Champions League, recebe automaticamente 15 milhões de euros em bônus. No entanto, de acordo com premiação da UEFA, as equipes que obtiveram melhores resultados nos últimos dez anos, recebem bonificação de 25 milhões de euros. Estando o Benfica entre elas, na décima colocação, a equipe portuguesa receberá cerca de 40 milhões de euros em caso de passaporte carimbado à próxima fase da competição.

Para alcançar tal meta, a equibe benfiquista irá desfalcada no ataque. Jonas, ídolo e maior artilheiro brasileiro da história do Benfica, além de artilheiro da última Liga Portuguesa com 34 gols em 30 jogos, está a caminho do futebol árabe e vem sendo preterido na equipe titular por Ferreyra, com Castillo em segundo plano, ambos novos nomes do clube para esta temporada.

Além deles, a equipe contará para a partida com o goleiro Odisseas Vlachodimos, destaque da equipe na Champions Cup, e o zagueiro Germán Conti, também novos reforços do Benfica. No meio-campo, uma promessa deve iniciar entre os titulares, cujo nome é Gedson Fernandes. O jogador de 19 anos foi impedido pelo clube de atuar por Portugal no Europeu sub-19 para participar da pré-temporada nos Estados Unidos com o restante do grupo, onde iniciou a maioria dos confrontos entre os 11.

Fenerbahçe promete "iniciativa e criatividade" para voltar para casa com vantagem

Jogadores do Fenerbahçe comemoram gol em vitória sobre o Cagliari. Foto: Divulgação/Fenerbahçe

Treinados pelo memorável ex-jogador Cocu, o Fenerbahce busca revanche da eliminação na Europa League, em 2013, diante dos portugueses. Desta vez, a ordem dos confrontos difere-se da anterior, com o jogo final sendo na casa dos turcos.

Em coletiva no Estádio da Luz, palco da partida, o comandante comentou a postura esperada de sua equipe, afirmou que "não irá pensar apenas em se defender bem" e assegurou "iniciativa e criatividade" para marcar fora de seus domínios. Na entrevista, Cocu analisa a importância do segundo jogo em casa.

"Estamos felizes por estar aqui. O Benfica é um adversário com grande qualidade, um grande clube, e temos muito respeito pelo adversário. Mas confiamos em nós, estivemos muito bem na pré-temporada. Vamos lutar para conseguir um bom resultado, levar o jogo para a nossa casa e tentar a qualificação", disse o comandante holandês.

No confronto, o Fenerbahce também está de caras novas. O poderoso ataque formado por Valbuena e o brasileiro Giuliano ganhou um reforço recentemente. Se trata de Andre Ayew, meia ganês de 28 anos. Além dele, o goleiro Berke Özer e os meias Baris Alici e Ferdi Kadioglu também reforçam a equipe para esta temporada.

Benfica e Fenerbahçe voltam a se enfrentar na próxima semana, terça-feira (14), no Estádio Şükrü Saraçoğlu, em Istambul, às 15h.