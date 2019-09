PSV aproveita problemas defensivos do Sporting e vence na estreia da Europa League

Partida válida pelo Grupo D da Uefa Europa League 2019-20, no Philips Stadion, em Eindhoven, Holanda

Em jogo muito movimentado na abertura do Grupo D da Uefa Europa League, o PSV confirmou a melhor fase e bateu o Sporting por 3 a 2 nesta quinta-feira (19). Malen, Coates (contra) e Baumgartl marcaram para o time da casa, enquanto Bruno Fernandes, de pênalti, e Pedro Mendes, fizeram os gols portugueses no Philips Stadion, em Eindhoven. No outro jogo da chave, o Lask Linz bateu o Rosenborg por 1 a 0, na Áustria.

Apesar da fase ruim, o Sporting começou a partida tomando iniciativa e limitando a produção ofensiva do PSV e, apesar de ter criado poucas chances, mostrou uma boa postura para disputar em igualdade na Holanda. Hendrix, aos 12, e Fernandes, aos 16, tiveram as primeiras finalizações perigosas de fora da área.

A primeira falha dos portugueses, porém, foi fatal. Após bola roubada no campo de defesa, Ihattaren lançou o inspirado Malen, que partiu para cima da marcação, limpou para dentro e finalizou com desvio, para vencer Renan Ribeiro e fazer 1 a 0 para os holandeses.

Poucos minutos depois, aos 25, em mais uma jogada de velocidade, Bruma escapou com espaço pela direita, cruzou rasteiro e Coates, tentando cortar, acabou mandando contra as próprias redes: 2 a 0. Aproveitando a falta de confiança do rival, o PSV passou a controlar o placar e conseguiu inclusive virar a posse de bola - terminou com 53%.

Aos 36, porém, Bolasie recebeu boa bola de Acuña dentro da área, tentou avançar à linha de fundo, mas foi derrubado por Hendrix e o árbitro apontou pênalti. Na cobrança, Bruno Fernandes mandou no canto direito e Zoet acertou o canto, porém não evitou o gol português, que conseguiu diminuir a vantagem do rival e foi para o intervalo com melhor ânimo.

A esperança do Sporting, porém, foi abalada logo aos três da segunda etapa. Na cobrança de escanteio rasante de Ihattaren, a zaga do Sporting cochilou e Baumgartl apareceu livre no meio da área para completar de chapa e ampliar para o PSV: 3 a 1.

Bruno Fernandes tentou o que pode e lutou praticamente sozinho para buscar o resultado para os portugueses. Aos oito, ele iniciou a jogada, tocou para Acuña na esquerda e apareceu na área para finalizar de cabeça, e acabou parando na trave esquerda de Zoet. Aos 12, em cobrança de falta, e aos 26, em chute de fora, ele esteve perto de marcar, mas parou no goleiro.

Enquanto isso, o PSV buscava o quarto gol no contra-ataque. Aos 11, Malen recebeu de Hendrix na entrada da área, limpou no espaço curto e finalizou forte no canto, mas Renan segurou em dois tempos. Quatro minutos depois, Bergwijn arrumou espaço na entrada da área, finalizou forte e Renan Ribeiro espalmou para frente. Dumfries apareceu para completar de cabeça, mas pegou fraco e o goleiro segurou o rebote em dois tempos.

As alterações promovidas pelo técnico interino Leonel Pontes e o Sporting chegou a pressionar. Aos 29, Fernandes recebeu de Bolasie, trouxe da direita para dentro e encheu o pé esquerdo, mas parou em Zoet. No rebote, Miguel Luís apareceu de frente para finalizar e acabou errando alvo, perdendo grande chance para o Sporting. Dois minutos depois, em cobrança de escanteio dentro da área, Cabral recebeu desvio de Neto e finalizou com espaço, porém novamente o goleiro holandês defendeu no reflexo.

Aos 36, segundos após entrar em campo, o jovem Pedro Mendes, estreando no time profissional do time português aos 20 anos, recebeu de Cabral, girou para cima da marcação e finalizou no canto de Zoet para descontar: 3 a 2.

No geral, foi um jogo de muitas chances - 15 finalizações para o PSV, 14 para o Sporting -, mas na reta final, os mandantes que estiveram mais perto de marcar. Já nos acréscimos, Doan e Gakpo quase marcaram o quarto, mas pararam no goleiro Renan Ribeiro. No fim, vitória merecida dos holandeses diante de sua torcida.

O PSV disputa a ponta da Eredivisie contra o Ajax no domingo (22), às 11h45, em casa. Já o Sporting, pela Liga Sagres, recebe o surpreendente líder Famalicão, na segunda-feira (23), às 17h. Pela Liga Europa, no dia 03/10, ás 16h, os holandeses visitam o Rosenborg e os portugueses jogam em Lisboa contra o Lask Linz.