Schalke 04 empata contra Colônia no final e perde chance de assumir liderança na Bundesliga

O Schalke 04 teve a chance de assumir a ponta da tabela da Bundesliga neste sábado (05) ao enfrentar o Colônia em casa, na Veltins Arena, pela 7ª rodada. Com gol marcado na metade da segunda etapa por Serdar, o time azul tomou o empate nos acréscimos finais com Jonas Hector, deixando o placar em 1 a 1.

O clube da casa teve a oportunidade após o líder Bayern de Munique perder para o Hoffenheim, o Borussia Dortmund empatar com o Freiburg e Bayer Leverkusen e RB Leipzig empatarem.

Primeiro tempo frio

Os visitantes começaram melhor a etapa, levando mais perigo e pressão contra o Schalke. Kingsley Ehizibue teve uma boa oportunidade ao cabecear para o gol rival. No entanto, foi a vez do goleiro Nübel brilhar em defesas brilhantes, impedindo o placar negativo. Ambas as equipes criavam pouco, e o time da casa teve muita dificuldade em chegar na defesa adversária.

O final do primeiro tempo também contou com o jogador dos Bodes, Jonas Hector, quase marcando contra em favor dos azuis ao desviar a bola, pegando na trave.

Rápida liderança e empate no fim

O segundo tempo foi melhor. Os azuis tiveram diversas oportunidades, porém, ainda com falhas na hora de finalizar, com Guido Burgstaller. Do outro lado, Simon Terrode forçou outra grande defesa do goleiro Nübel. De tanto pressionar, o gol finalmente apareceu para o Schalke. Aos 26, Oczipka fez o cruzamento, Sané cabeceou para a área e Serdar mandou para as redes.

Até o final da etapa, Nübel realizou defesas difíceis para impedir o empate. Burgstaller teve mais chances de ampliar o placar, mas sem sucesso. Porém, nos acréscimos, Hector deixou tudo igual após descuidos dos comandantes. Ao final, 1 a 1.

O time dos mineradores permanece em quarto lugar, com 14 pontos. Já o Colônia segue na zona de rebaixamento, em décimo sétimo, com apenas quatro.

Na 8ª rodada da Bundesliga, o Schalke visita o Hoffenheim no domingo (20), às 13h, na Rhein-Neckar Arena. Já o time vermelho recebe o Paderborn, às 10h30.