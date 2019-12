Beirando a perfeição: como é o atual momento do Liverpool na temporada 2019-20

A vitória por 2 a 1 sobre o Monterrey, na última quarta-feira (18), credenciou o Liverpool a vaga de finalista do Mundial de Clubes de 2019 e, 38 anos depois, reedita a final da Copa Intercontinental contra o Flamengo. Mas, além disso, como chega o atual campeão da Champions League para medir forças diante do campeão da Libertadores?

Vejamos então o resumo da temporada dos comandados de Jürgen Klopp.

Líder isolado da competição, com 39 pontos, o Liverpool está 10 pontos à frente do vice-líder Leicester e ainda não sofreu nenhuma derrota com 18 rodadas de competição. Como nunca conquistou o principal título inglês na era moderna (visto que o modelo atual, com nomenclatura Premier League, foi criado em 1992), conquistar este título é um dos principais objetivos dos comandados de Jürgen Klopp na temporada 2019-20. Na edição anterior, o Liverpool terminou como vice-campeão, com absurdos 97 pontos — um a menos que o campeão Manchester City.

Participante do Grupo E, com Napoli, RB Salzburg e Genk, o Liverpool conquistou a classificação para as oitavas de final da competição, com 13 pontos, e só perdeu uma partida até então - 2 a 0 para o time de Nápoles. Na fase seguinte, os Reds encaram o Atlético de Madrid na missão de conquistar a sétima taça da competição. O primeiro jogo está marcado para o dia 18/02, no Wanda Metropolitano, e a volta será no dia 11/03, em Anfield.

O ponto fora da curva do Liverpool nesta temporada foi a Copa da Liga Inglesa. Um dia antes de enfrentar o Monterrey pelo Mundial de Clubes, os Reds enfrentaram o Aston Villa, na última terça-feira (17), e com o time sub-23 foi goleado por 5 a 0 e deu adeus à competição.

No caso da Copa da Inglaterra, o time de Klopp inicia a caminhada na terceira rodada da competição, e terá o seu principal rival pela frente: o Everton. O clássico da cidade de Liverpool está agendado para o dia 05/01, ainda sem local definido.

Para a grande final do Mundial de Clubes, o técnico Jürgen Klopp tem apenas uma dúvida. O zagueiro Van Dijk, que foi desfalque na semifinal por um mal-estar, voltou a treinar normalmente, mas ainda não tem presença garantida na equipe titular pois, a próxima partida do Liverpool, será justamente diante do Leicester, pela Premier League. No entanto, o restante do time deverá ser o considerado titular, com destaque para o trio de ataque formado por Mohamed Salah, Sadio Mané e Roberto Firmino.

Vale ressaltar que, mesmo tendo vencido a Champions em seis oportunidades, o Liverpool nunca conquistou o título do Mundial de Clubes. Apesar da importância de peso por parte dos clubes europeus serem menor, é difícil acreditar que um time intenso como o de Klopp não entrará em campo com vontade de ganhar uma taça inédita para o clube.