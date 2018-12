Klopp comemora vitória do Liverpool no clássico e elogia Everton: "Eles são muito bons"

Vitória no clássico, mais três pontos na conta e perseguição ao líder da Premier League. Assim pode ser resumida a conquista do Liverpool, que bateu o Everton, por 1 a 0, na tarde desse domingo (02), em Anfield. O resultado deixou os Reds 36 pontos, dois a menos que o Manchester City, primeiro colocado na competição.

Após o jogo, o técnico Jurgen Klopp comemorou o desfecho positivo do confronto, realçando a qualidade técnica do elenco do time adversário.

"O jogo foi o que estávamos esperando, difícil para ambas as equipes, com várias oportunidades. Demos muita luta. Foi a primeira grande luta desde que aqui estou no Liverpool. Eles são muito bons. Foi um clássico digno desde o primeiro minuto'', afirmou o treinador.

O próximo desafio dos Liverbirds será na próxima quarta-feira (05), quando enfrenta Burnley, fora de casa, no estádio Turf Moor. O horário do jogo está marcado para começar às 17h45 (Horário de Brasília)