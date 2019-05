Mesmo com vice-campeonato, Liverpool domina Seleção VAVEL da Premier League

A Premier League mais disputada da história chegou ao fim com o Manchester City se sagrando campeão pela segunda vez consecutiva. Os Cityzens brigaram até a última rodada com o Liverpool, o qual ficou em segundo lugar com apenas uma derrota na competição. Como tradição, nós da VAVEL Brasil, elegemos a Seleção com os destaques do campeonato.

Apesar do vice-campeonato, o Liverpool dominou a Seleção VAVEL com seis jogadores além do técnico Jurgen Klopp. O Manchester City conta com quatro jogadores e o Manchester United tem apenas um representante.

Confira a Seleção VAVEL da Premier League:

Alisson (Liverpool), Alexander-Arnold (Liverpool), Van Djik (Liverpool), Laporte (Manchester City), Robertson (Liverpool); Pogba (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City); Sterling (Manchester City), Mané (Liverpool) e Agüero (Manchester City)

Craque do campeonato: Van Djik (Liverpool)

Divulgação/Liverpool

Não é atoa que Van Djik é o zagueiro mais caro do mundo, o defensor fez excelente temporada pelos Reds com números impressionantes. O Holandês é quase unanimidade quando se diz que atualmente é o melhor zagueiro do mundo.

Van Djik foi o xerife da zaga do Liverpool, sendo fundamental para a equipe ter a melhor defesa do campeonato com apenas 22 gols sofridos e sem ser vazado por 21 jogos.

Técnico: Klopp (Liverpool)

Divulgação / Liverpool

Nunca na história do Futebol Inglês e quiçá no futebol mundial um vice-campeão fez tantos pontos na liga como o Liverpool fez nesta temporada. Foram absurdos 97 pontos conquistados em 38 jogos. O Liverpool teve a terceira melhor campanha da história da liga inglesa só perde para o Manchester City da temporada passada, e deste ano que se sagrou campeão.

Klopp faz um trabalho fantástico nos Reds, apesar de não ter sido campeão ainda no clube. Mesmo assim os resultados estão acontecendo, chegou na final da Champions League pela segunda vez consecutiva, foi vice-campeão da Premier League com uma campanha fantástica de apenas uma derrota e tem tudo para continuar brigando pelo tão sonhado título da Premier League para o Liverpool.