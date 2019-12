Com time alternativo, Liverpool é goleado pelo Aston Villa na Copa da Liga

Visando o Mundial de Clubes, o Liverpool mandou a equipe sub-20 para o confronto contra o Aston Villa, no Villa Park, em confronto único válido pelas quartas de finais da Copa da Liga Inglesa. Os donos da casa golearam por 5 a 0, com gols de Hourihane, Boyes (contra), Kodjia, duas vezes e Wesley.

Os Reds entraram em campo com média de idade de 19,5 anos, a menor na história do clube. A equipe foi dirigida por Neil Critchley, treinador do time sub-23.

Durante a partida, o Liverpool começou melhor, mas não conseguiu concluir as jogadas. Já o Aston Villa, aproveitou as oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 4 a 0.

O Villa abriu o placar aos 14 minutos. Hourihane cobrou falta direto para o gol e colocou os donos da casa na frente. O segundo não demorou muito. Três minutos depois, El-Mohamady cruzou, a bola desviou no zagueiro Morgan Boyes e morreu no fundo do gol.

O terceiro saiu aos 37 minutos. A defesa do Liverpool não conseguiu afastar e Jota achou Kodjia livre. O atacante avançou até dentro da área e marcou. A equipe comandada por Dean Smith não tirou o pé do acelerador. Aos 45, El-Mohamady cruzou para a área e Kodjia marcou o segundo no jogo e o quarto do Aston Villa.

O atacante brasileiro Wesley marcou o quinto gol aos 47 minutos do segundo tempo, após passe de Trezeguet e deu números finais ao duelo.

Foto: Divulgação/Aston Villa

Com a classificação, o Aston Villa chegou à semifinal da competição pela primeira vez, desde a temporada 2012-13 e agora espera o sorteio para conhecer o adversário. Nesta quarta-feira (18), três vagas serão conhecidas dos confrontos entre Oxford x Manchester City, Everton x Leicester e Manchester United x Colchester.

A equipe principal do Liverpool está em Doha, para a disputa do Mundial de Clubes. Os Reds entram em campo nesta quarta-feira (18), às 14h30, contra o Monterrey, no Estádio Internacional Khalifa.