Após empate com Hellas Verona, Pirlo admite: ''Falta experiência''

É notório que a Juventus comandada por Andrea Pirlo, corre risco de não erguer o Scudetto nesta temporada. Após o empate contra o Hellas Verona, treinador afirmou que falta experiência aos jovens jogadores.

“É uma pena, pois sabíamos que seria um jogo difícil e complicado, mas jogamos bem e conseguimos assumir a liderança. Não fomos agressivos o suficiente quando eles empataram. Devíamos ter nos fechado e esses detalhes podem fazer a diferença em uma partida", afirmou.

Após ser questionado por utilizar Alex Sandro como zagueiro, Pirlo explicou o motivo de não ter buscado outras opções .

“Até cogitei passar para um esquema com quatro na defesa, mas observei que realmente não havia opções. Notei que alguns jogadores que começaram a ficar cansados ​, mas isso era esperado", ressaltou.

Outro ponto questionado por jornalistas, foi se a Juventus dependia muito de Cristiano Ronaldo para marcar gols e vencer no campeonato.

"Estamos em situação de emergência, mas buscamos sempre trabalhar com o que temos. Não é somente nós que sentimos falta de jogadores como Paulo Dybala e Alvaro Morata no setor ofensivo, mas qualquer time também sentiria falta deles nesse momento", encerrou.

Com diversos jogadores importantes no departamento médico, o treinador tenta buscar uma solução rápida para os problemas que ocorrem tanto no setor defensivo quanto ofensivo da equipe.