Do desemprego à premiação: Gustavo Moreira comemora mudança de momento na temporada em Portugal

Gustavo Moreira vive um ótimo momento em Portugal. Com 92 votos, ele foi eleito o melhor goleiro da 19ª rodada do Campeonato de Portugal. Mesmo perdendo para o Louletano, Gustavo foi o grande destaque da equipe do Moura Atlético Clube e fez muitas defesas difíceis. Com apenas quatro jogos, o brasileiro já é um dos principais destaques do clube.

A temporada 2020/21 para Gustavo não foi das mais animadoras. Com tantos problemas relacionados à pandemia, o atleta disputou apenas um jogo. Com dificuldades administrativas, o time do Fátima não conseguiu continuar no campeonato e dispensou todos os atletas. Sem clube, Gustavo não parou de trabalhar e foi agraciado com o prêmio:

“​​​​​É uma sensação maravilhosa, pois foi um momento muito difícil pra mim, onde nunca na minha vida imaginava que iria passar por tudo que passei. Tive que ser bastante forte, principalmente na parte mental. Com a ajuda do meu representante e da família dele e também da minha família que, mesmo longe, me deram força. Além disso, claro, Deus e amigos que sempre ficaram ao meu lado."

Não é fácil passar por tudo que Gustavo passou e voltar sendo premiado. Ficar desempregado no futebol em qualquer momento é complicado e, durante a pandemia, isso fica ainda pior. O goleiro comemora, mas ressalta que isso é fruto de uma incansável dedicação.

“Regressar já ganhando esta premiação tão importante é maravilhoso e fico muito feliz, é o fruto de todo um trabalho e dedicação. Sou grato a Deus por tudo e ao Moura por abrir as portas e a todos que me ajudaram e que estiveram comigo em um momento bastante complicado que passei."

Com formação no América Mineiro e Goiás, o goleiro brasileiro está na sua primeira temporada no Campeonato de Portugal. Como prêmio, Gustavo recebeu uma premiação de um parceiro da competição.