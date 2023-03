Milan segura empate sem gols, elimina Tottenham e volta às quartas da Champions

A última vez que o sete vezes campeão Milan tinha ido para as quartas de final havia sido em 2012. E agora, 11 anos depois, o Milan está de volta! Jogando no Tottenham Hotspur Stadium, o Milan encarou o Tottenham na última quarta-feira (8) e segurou o empate sem gols na casa do adversário para conseguir a classificação para as quartas da Champions League.

Sem gols e com emoção no final!

Giroud, em uma falta na entrada da área, ajeitou para Tonali passar para Júnior Messias bater da direita, já dentro da área, mas para fora, pelo lado direito do gol, no primeiro lance de perigo da partida.

Com 35 minutos o Tottenham chegou com Kane, que cruzou a bola da direita e viu ela desviar, indo na direção do gol, mas com Maignan defendendo com o pé, afastando a bola para longe.

No segundo tempo, após quase 40 minutos sem chances criadas, Brahim Díaz recebeu a bola na área, tentou o chute, a bola desviou na defesa e sobrou para Giroud, que chegou batendo, mas nas mãos de Forster aos 21 minutos. Um minuto depois Kane conseguiu o cabeceio no cruzamento vindo da direita e cabeceou pela esquerda do gol.

Aos 25 Rafael Leão foi lançado na frente, arrancou e chutou forte, mas mandou a bola por cima do gol. E aos 31 minutos Theo Hernández colocou a bola na frente pela esquerda e Romero apareceu voando para acertar o jogador e fazer uma falta violenta, com um carrinho. O zagueiro recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso da partida.

Aos 41 minutos Bennacer arriscou de fora da área, mas mandou nas mãos de Forster, que não deu rebote. E aos 48 minutos, em um cruzamento na área Kane desviou de cabeça e Maginan espalmou no canto direito. E no contra-ataque Rafael Leão passou para Origi dentro da área, que chutou na saída de Forster para acertar a trave esquerda!

Próximos jogos e classificação

O Milan agora se junta a Bayern de Munique, Chelsea e Benfica, aguardando o sorteio para saber quem enfrentará nas quartas de final da Champions.

Voltando suas atenções aos campeonatos nacionais, o Tottenham joga no sábado (11), às 12h, quando recebe o Nottingham Forest. O Milan joga na segunda-feira (13), às 16h45, quando recebe a Salernitana.