Haaland faz história marcando cinco gols na Champions e comemora: "Me dê cinco"

O segundo jogo das quartas de final não poderia ser melhor para Haaland artilheiro da equipe de Manchester, marcando cinco dos sete gols feitos pelo time azul.

As Águias de Manchester como eram conhecidos até a troca de seu escudo, bateram o atual campeão da copa da Alemanha pelo placar de 7 a 0, na noite desta terça-feira dia 14 e mantiveram sua sequência invicta em ligas europeias com mais uma vitória na champions League.

O técnico da equipe inglesa, o espanhol Pep Guardiola, ainda teve sua cota de estrelismo ao tirar o atacante artilheiro Erling Haaland que buscava ultrapassar Messi o maior de todos os tempos, em questão, de um maior número de gols feitos em uma partida válida pela Champions.

Mesmo sabendo da importância de ser poupado de jogar os minutos finais da partida, já que estava tudo resolvido, o craque não poupou críticas ao técnico que o tirou de campo faltando vinte minutos para o término da partida já ganha: "Eu disse a Pep Guardiola quando eu sai: Eu amaria marcar um duplo Hat-Trick. Mas, o que eu posso fazer?"

Elogios à Competição internacional

Haaland ainda fez questão em sua entrevista pós jogo de elogiar a competição e manifestar seu amor por ela e pelo jogo: "Eu Realmente amo esta competição, eu amo a Champions League".

Relembrando o passado

Em setembro do ano passado o cometa, como é chamado o norueguês, artilheiro do time inglês, falou ao final de uma partida pelo campeonato nacional na qual não havia feito gols que tinha um sonho: "Meu sonho é tocar na bola cinco vezes e marcar cinco gols. Esse é o meu maior sonho". Isso acabou de acontecer na noite de hoje, já que com apenas cinco toques na redonda , marcou os seus cinco gols.

Sequência

Com 61 pontos, o Manchester City é o segundo colocado do campeonato inglês e agora espera o sorteio da Champions para ver qual será o seu adversário nas quartas de final da competição internacional de maior prestígio. Já o Leipzig, eliminado da competição irá continuar a disputar seus campeonatos nacionais, na liga alemã está em terceiro lugar com 45 pontos se classificando para voltar na próxima temporada para a competição internacional da qual caiu hoje.