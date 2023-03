Liverpool é derrotado pelo Bournemouth e perde a chance de entrar no G-4

Na manhã deste sábado (11), o Liverpool foi até Bournemouth com a esperança de entrar no G-4 da Premier League após a avassaladora vitória sobre o rival Manchester United por 7 a 0, mas não conseguiu. O que se viu foi um time da casa aguerrido e forte na marcação e que saiu vitorioso.

Com o apoio de sua torcida, o Bournemouth conseguiu a vitória pelo placar magro e saiu momentaneamente da zona de rebaixamento do Campeonato Inglês. Detalhe histórico: esta foi apenas a segunda vitória dos Cherries sobre o Liverpool em todos os tempos.

Bournemouth abre o placar na primeira etapa e entra para a história

O jogo começou equilibrado, mas com boas expectativas para o Liverpool. Vindo de uma goleada por 7 a 0 sobre o Manchester United, os Reds entraram em campo com a formação considerada ideal para encarar o lanterna da Premier League.

Não demorou muito até assustar os mandantes. Aos 6, Van Dijk finalizou no escanteio, mas a cabeçada foi bloqueada. Ao 10, o Mouth respondeu: Ouattara passou por Alisson, mas perdeu a grande chance. Aos 12, Robertson parou em Neto e, no lance seguinte, Gakpo teve seu gol anulado por impedimento.

Foi somente aos 28 que Billing teve a chance de mudar o jogo e não desperdiçou. Ele recebeu uma bela assistência de Ouattara e venceu Alisson. O gol entrou para a história, pois foi o primeiro sofrido pelo goleiro brasileiro contra o Bournemouth.

Salah perde pênalti na segunda etapa e Liverpool fica fora do G-4

No segundo tempo, o Liverpool foi pra cima em busca do resultado, uma vez que a vitória poderia colocar o time na zona de classificação para a UEFA Champions League. Depois do 9 a 0 no primeiro turno, esperava-se que os Reds conseguissem vazar os Cherries pelo menos uma vez.

E até teve chance. Aos 69, Salah teve um pênalti para cobrar após a finalização de Jota bater na mão de Smith. O juiz chegou o monitor do VAR e marcou a penalidade. O egípcio, no entanto, não estava em um bom dia e isolou. Até tirou do goleiro, mas também tirou da meta.

Os Reds seguiram pressionando até o fim da partida, mas nada conseguiu vencer a forte defesa do Bournemouth e a muralha chamada Neto.

Foto: Bournemouth

Situação na tabela e agenda

Com a vitória, o Bournemouth deixou a zona de rebaixamento momentaneamente e respira mais aliviado até o fim da rodada. Os Cherries, no entanto, ainda podem retornar ao Z-3, a depender dos resultados dos jogos deste sábado (11) e domingo (12).

O Liverpool, por sua vez, perdeu a chance de entrar no G-4 e, de quebra, pode ser ultrapassado por Newcastle e Fulham no decorrer da rodada.

O time de Jürgen Klopp retorna a campo na próxima quarta-feira (15), quando enfrenta o Real Madrid pelo jogo de volta da UEFA Champions League e precisará reverter um agregado de 5 a 2 no Santiago Bernabéu se quiser ir às quartas de final. O Bmouth, por sua vez, só joga novamente no sábado (18), diante do Aston Villa, às 12h pela Premier League.