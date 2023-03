Manchester United bate Betis fora de casa e confirma vaga nas quartas de final da Europa League

Jogando pela volta das quartas de final da Europa League, o Manchester United visitou o Betis na última quinta-feira (16). No Benito Villamarín os red devils venceram com gol de Rashford por 1 a 0 e confirmaram a classificação para as quartas de final da competição após também vencer a ida por 4 a 1.

Rashford marca e o United segue em busca da Copa

A primeira grande chance da partida foi aos nove minutos, quando Juanmí recebeu a bola na frente, invadiu a área e bateu cruzado, mas para fora. Dois minutos depois Joaquín bateu de fora da área, com desvio, e acertou a trave esquerda.

Aos 31 o Betis seguia na pressão, quando Juanmí recebeu na frente mais uma vez e conseguiu a finalização, mas De Gea saiu bem e defendeu o chute, com Juanmí tentando o cabeceio no rebote, mas mandando a bola pela esquerda do gol.

E no último lance da primeira etapa, aos 46, no levantamento na área Pellistri conseguiu a finalização e Weghorst conseguiu o desvio, acertando a trave, com a bola voltando para o meio e sendo afastada pela defesa.

A segunda etapa começou com chances criadas, logo aos sete, no contra-ataque Rashford recebeu o passe já dentro da área, pela esquerda, e bateu rasteiro, mas Rui saiu bem e defendeu a finalização. Um minuto depois, em um cruzamento vindo em escanteio na área Ayoze Pérez conseguiu o desvio na primeira trave e obrigou De Gea a espalmar para longe.

E aos 10 minutos o placar foi aberto! Na esquerda ele recebeu o passe, carregou e teve espaço para soltar o pé de fora da área e mandar a bola no canto esquerdo, sem chances de defesa para Rui Silva!

Próximos jogos

O Manchester United agora aguarda o sorteio dos confrontos das quartas de final para saber quem enfrentará na competição.

O Betis entrará em campo no domingo (19), às 10h, quando recebe o Mallorca em LaLiga. O United joga no domingo (19), às 13h30, quando recebe o Fulham nas quartas de final da Copa da Inglaterra.