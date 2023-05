Rodrygo decide e Real Madrid conquista Copa do Rei

Haja emoção e com show brasileiro. Em confronto válido pela final da Copa do Rei da Espanha, o Real Madrid venceu o Osasuna por 2 a 1 neste sábado (06) no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilla, com dois gols de Rodrygo, sendo assim, se consagrando campeão do torneio após nove anos.

O jogo

O jogo teve um roteiro emocionante do começo ao fim. Logo no primeiro minuto, Vinícius Júnior fez festa pelo lado esquerdo, passou pela marcação do Osasuna e cruzou na área. A bola passou por Benzema e ficou limpa para Rodrygo, que finalizou de primeira e abriu o placar para o Real Madrid.

O Osasuna tentou a reação aos oito. Budimir recebeu cruzamento dentro da área e de cabeça, finalizou para o gol, para a defesa do goleiro Courtois. Aos 31', o Real Madrid quase ampliou. Alaba cobrou falta com maestria e a bola explodiu no travessão do Osasuna.

aos 35', Vinícius Júnior recebeu pela esquerda, encarou a marcação, entrou na área e bateu colocado buscando o ângulo esquerdo. A bola saiu com muito perigo.

Na reta final, o roteiro seguiu o mesmo. Aos 57', Lucas Torró recebeu passe na entrada da área e finalizou de primeira no canto direito para empatar o jogo para o Osasuna.

Após o gol, o confronto ficou parado por alguns minutos, após chamas aparecerem na arquibancada onde a torcida do Osasuna, que entraram no gramado para fugir do fogo.

Aos 70', Vinícius Júnior fez boa jogada pela esquerda, entrou na área e achou Kroos, que finalizou de primeira. A bola desviou na marcação do Osasuna e sobrou livre para Rodrygo, que com calma, bateu na saída do goleiro para fazer o segundo do Real.

O Real Madrid quase fechou o duelo aos 89', quando Vinícius Júnior saiu na cara do goleiro, avançou com liberdade e tentou o toque para Benzema, mas saiu fraco demais e o arqueiro do Osasuna chegou primeiro. Aos 93', o último lance da partida quase saiu um gol. Após cruzamento na área, Barja desviou e a bola quase entrou.

Próximos jogos

O Real Madrid muda o foco e passa a pensar na Champions League. A equipe entra em campo na próxima terça-feira (09), às 16h, diane do Manchester City, no Santiago Bernabeu.

O Osasuna só entra em campo novamente no sábado que vem (13), às 11h15, contra o Amería, em casa, em confronto válido pela LaLiga.

Maiores campeões da Copa do Rei

31 - Barcelona

23 - Athltic Bilbao

20 - Real Madrid

10 - Atlético de Madrid

8 - Valencia

6 - Zaragoza

5 - Sevilla

4 - Espanyol e Real Unión de Irún

3 - Real Sociedad e Betis.