Real Madrid sai atrás, mas busca empate contra Sevilla em LaLiga

O Real Madrid foi até o estádio Ramón Sánchez Pizjuán para visitar o Sevilla e seguir no topo de LaLiga e conseguiu. O time merengue saiu atrás,com um gol contra de Alaba, mas empatou com Carvajal. Ambos os gols saíram na reta final da segunda etapa.

A partida teve muita polêmica e contou com outro episódio lamentável de racismo. Uma das pessoas que estava na torcida do Sevilla fez gestos racistas e xenofóbicos contra Vini Jr. O clube espanhol, por sua vez, identificou, expulsou o torcedor e entregou o caso às autoridades policiais.

Primeiro tempo movimentado tem gols anulados do Real Madrid

Em campo, a partida começou corrida e bem disputada. Aos 4 minutos, Kroos cobrou o escanteio, Bellingham se antecipou e tocou para Valverde mandar pras redes. Entretanto, após análise do VAR, a arbitragem anulou o tento.

Cinco minutos depois, Rudiger derrubou Ocampos e, em um contra-ataque, Jude Bellingham mandou para as redes. Mas o gol foi novamente anulado pela falta do zagueiro merengue. Já na reta final do primeiro tempo, Rakitic arriscou de canhota e Carvajakl, de cabeça, salvou em cima da linha o que poderia ser o primeiro gol do Sevilla.

Gols saem no segundo tempo

Já na segunda etapa, foi o Real Madrid quem começou melhor. Aos 57, Valverde lançou Rodrygo, que finalizou com perigo, mas Nyland salvou. Nos dois lances seguintes, o goleirão do Sevilla apareceu novamente para salvar e os mandantes gostaram do jogo.

Aos 74, Alaba tentou cortar a bola e acabou mandando contra o próprio gol e abriu o placar para o Sevilla: 1 a 0. Mas não demorou muito par ao líder de LaLiga responder. Quatro minutos depois, Kroos cobrou uma falta e Carvajal cabeceou pras redes, deixando tudo igual.

Classificação e agenda

Com o resultado, o Real Madrid segue na liderança de LaLiga, com 25 pontos. O Sevilla, por sua vez, é o 13º, com nove conquistados. Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (24), pela Champions League. Os merengues visitam o Braga, em Portugal, e o time de Sergio Ramos pegam o Arsenal, em Londres.