Atacante do Gil Vicente, Murilo projeta tempoarada em Portugal: "As expectativas são as melhores possíveis"

Titular no comando de ataque do Gil Vicente, o atacante Murilo Souza está pronto para a disputa de mais uma edição do Campeonato Português. O brasileiro de 29 anos chegou ao clube de Portugal na temporada 2021/22, mas chegou ao país em 2017 e, em entrevista exclusiva ao repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, projetou sua terceira temporada pela equipe.

"As expectativas são as melhores possíveis, temos um bom time, um bom treinador, o clube tem nos oferecido as melhores condições, acho que podemos fazer um belíssimo campeonato", disse Murilo.

O jogador que caminha para sua sétima temporada em solo europeu deixou o Brasil em 2017, quando defendeu o Juventude e o Barra-RS. O atacante comentou sobre as principais diferfenças entre o futebol brasileiro para o da Europa e comentou sobre seu processo de adaptação ao novo continente.

"Aprendi obviamente muitas coisas, mas também levei muitas coisas do Brasil comigo, desde sempre , me cuidei muito, seja a maneira de dormir, se alimentar, treinar, e chegando aqui vi que isso era levado muito mais a sério do que eu imaginava. A grande parte dos treinadores aqui são muito rigorosos, seja em horários, peso, ritmo dos treinos. E eu cheguei do Brasil acostumado a treinar durante quase duas horas ou às vezes mais, chegando aqui notei que os treinamentos eram de no máximo uma hora e quinze, mas quando fui ver o ritmo , era completamente diferente, uma intensidade incrível", comentou.

"E obviamente levamos isso pros jogos, tive que me adaptar, como sou um extremo, percebi que tinha que resolver as jogadas mais rápido do que no Brasil, tinha menos segundos pra tomar as decisões. Mas aos pouco fui me adaptando, e hoje obviamente me sinto adaptado pra jogar em qualquer intensidade de jogo", completou.

Com passagens por gigantes do futebol brasileiro, como Internacional e Botafogo, Murilo comentou sobre suas pretenções para o futuro e sobre o desejo de retornar ao Brasil. Aos 29 anos, o atleta se vê na "melhor forma possível".

"Retornar sempre há possibilidade, voltar pra casa depois de anos longe, seria um prazer enorme. Acho que na hora certa vai acontecer. Me sinto na melhor forma possível, com uma experiência já, e ao mesmo tempo com a mesma velocidade de menino. Cumpro nessa temporada meu último ano de contrato aqui, acredito que com bons números posso voar mais alto ainda. Quem sabe uma liga maior, na verdade sigo sempre sonhando e trabalhando por mais", finalizou.

Com Murilo como peça importante no ataque, o Gil Vicenete busca fazer boa temporada e sonha com uma vaga em um torneio internacional para o ano que vem.