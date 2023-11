Com gol de pênalti de Theo Hernández, Milan vence a Fiorentina

A Data Fifa ajudou o Milan na Serie A, que estava a quatro rodadas sem vencer, deixando os rossoneri para trás na corrida pelo título. A volta ao San Siro também não foi fácil. Apesar de todas as adversidades, o Milan conseguiu vencer a Fiorentina por 1 a 0 com um gol de Theo Hernández no primeiro tempo, de pênalti, para vencer em jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Italiano.

O jogo entrou para a história da competição. O time da casa utilizou o jogador mais jovem a entrar em campo pela Série A: o atacante Francesco Camarda.Com 15 anos, oito meses e 15 dias, Camarda entrou na vaga de Jovic aos 38 minutos do segundo tempo. O jovem, que atua pelas seleções de base da Itália, fez sua estreia no time profissional do Milan.

O Milan tinha ausências importantes no ataque. Olivier Giroud estava suspenso e Rafael Leão lesionado. Christian Pulisic foi acompanhado por Luka Jovic e Samuel Chukwueze na linha de frente. Já a Fiorentina vinha com seus principais jogadores.

O Milan se recoloca na terceira colocação da Serie A, com 26 pontos. À frente, a Internazionale soma 31 e a Juventus tem 29 antes do dérbi deste domingo. Já a Fiorentina fica para trás, em sexto, com 20 pontos.

O Jogo

A partida começou sonolenta. Nenhum dos times conseguia se impor. O ritmo baixo. Faltava velocidade e também aproximação para algo diferente. Depois de 15 minutos, os visitantes até passaram a contar com um pouco mais de presença ofensiva, mas sem acertar o desfecho dos lances.

Aos 23 minutos. Em bola na entrada da área, quase o Milan abriu o placar. Christian Pulisic dominou e chutou, exigindo defesa do goleiro Pietro Terracciano. Os milanistas se mostravam mais agressivos e Davide Calabria voltou a fazer o goleiro Terracciano trabalhar. A Viola tinha alguns espasmos, como também um tiro de Nico González que passou por cima do travessão aos 40.

O gol do Milan poderia ter saído aos 44, numa cabeçada de Tommaso Pobega. O tento pintou nos acréscimos, depois que Theo Hernández invadiu a área em velocidade e foi derrubado por Fabiano Parisi. Na cobrança, Theo tratou de balançar as redes.

A Fiorentina voltou para o segundo tempo com mudança, apostando em Maxime López no lugar de Arthur. A Viola se tornou mais ofensiva. Num contra-ataque, Maignan precisou se antecipar a Beltrán para evitar uma chance clara.

Depois, Nico González arriscou e não encontrou destino para seu chute. O argentino passou a chamar a responsabilidade e a comandar o bombardeio violeta. Voltou a botar Maignan para trabalhar num tiro rasteiro. Já aos 16, González mandou uma pancada com pouco ângulo, que desviou e parou no travessão.

O Milan mexeu. Ruben Loftus-Cheek entrou no lugar de Pulisic aos 16. Porém, o abafa era da Fiorentina, que rondava a área e levava perigo nas bolas paradas. Outra troca na Viola veio aos 25, com M'Bala Nzola na vaga de Beltrán. Jonathan Ikoné e Rolando Mandragora foram novas cartadas da Fiorentina aos 36. Já um momento legal ocorreu aos 38, quando o Milan botou o atacante Francesco Camarda, de apenas 15 anos, no lugar de Jovic.

O garoto estava claramente emocionado, ao se tornar o mais jovem da história a entrar em campo pela Serie A. O recorde anterior do Campeonato Italiano pertencia a Wisdom Amey, do Bologna, que fez sua estreia em maio de 2021, aos 15 anos e 274 dias – 14 dias mais velho que Camarda. Rade Krunic foi outro a reforçar os rossoneri neste momento.

A Fiorentina foi com tudo pelo empate nos minutos finais. Começou aos 45, com uma série de rebatidas. Quando López conseguiu o chute limpo, a bola saiu lambendo a trave. O lance decisivo aconteceu aos 51, numa bola alçada que Mandragora desviou quase em cima da linha. Maignan conseguiu fechar o ângulo e, mesmo meio sem querer, fez uma defesa miraculosa com a cabeça.

Sequência

O Milan joga na terça-feira, às 17h (de Brasília), contra o Borussia Dortmund, pela Liga dos Campeões. A Fiorentina volta a campo também na terça-feira, para enfrentar o Racing Genk, da Bélgica, pela Liga Conferência, às 17h.