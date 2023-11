Liverpool mira sequência invicta para assumir a liderança do Campeonato Inglês

Há cinco partidas sem perder no Campeonato Inglês, o Liverpool entra em campo novamente para mais um desafio importante na competição e dessa vez para enfrentar o Manchester City neste sábado (25), em confronto direto pela 13ª rodada, às 09h30 (horário de Brasília), no Etihad Stadium.

Na tabela de classificação da Premier League, os Reds se mantém na vice-liderança com 27 pontos somados. No entanto, o time do noroeste da Inglaterra pode assumir a ponta da competição, em caso de vitória sobre o City fora de casa.

Para isso, o Liverpool terá que torcer por tropeços de Arsenal e Tottenham que ainda entram em campo nesta rodada, contra Brentford e Aston Villa, respectivamente.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp mira sequência invicta para assumir a liderança do Campeonato Inglês no fim de semana. Durante esse período, os Reds conquistaram três vitórias e apenas dois empates.

Porém, o último revés do Liverpool na Premier League, foi justamente contra os Spurs por 2 a 1, no dia 30 de setembro, através da sétima rodada, em Londres. A partir daí, o time nunca mais foi derrotado na competição e se mantendo na caça do Manchester City, que lidera com um ponto a mais.

Klopp terá desfalques importantes contra o Manchester City

Diante dos Citzens fora de casa, o técnico Jürgen Klopp não vai poder contar com esses seguintes atletas e tratam-se do lateral-direito Conor Bradley, do lateral-esquerdo Andrew Robertson, do volante Stefan Bajcetic e do meias Thiago Alcântara e Curtis Jones, que seguem machcados e sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Liverpool deverá escalar o trio de ataque formado por Mohamed Salah, Diogo Jota e Darwin Núñez, que são as principais esperanças de gols do time nesta atual temporada. Além deles, o treinador ainda conta com Luis Díaz e Cody Gakpo como peças de reposição no setor.

Pelo Campeonato Inglês, os Reds possuem o terceiro melhor ataque da competição junto com o Newcastle, com 27 tentos anotados e somente ficando atrás de Manchester City e Aston Villa no quesito.