Barcelona vai em busca de recuperação em casa na Champions League

Após ser derrotado na última rodada para o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, o Barcelona agora vai em busca de recuperação na Champions League diante do Porto em confronto direto pela liderança acontece nesta terça-feira (28), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Na tabela de classificação do Grupo H, os Culés se mantém na primeira colocação com nove pontos somados. Porém, no critério de desempate, os catalões levam vantagem sobre os portugueses no número de gols sofridos.

Além disso o Barcelona também busca ampliar sua vantagem na liderança para encaminhar classificação para as oitavas de final da Champions League.

No entanto, os blaugranas tentam retomar o caminho das vitórias para manter os 100% de aproveitamento em casa pela principal competição de clubes do futebol europeu.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Xavi Hernández derrotou o Royal Antwerp e o Shakhtar Donetsk e marcou sete gols e só sofreu apenas um nos últimos jogos como mandante.

Em contrapartida, o Barcelona só obteve apenas uma vitória e uma derrota atuando longe de seus domínios pela Champions League.

Barcelona terá apenas o desfalque de Gavi contra o Porto

Para essa partida, o Barcelona terá apenas um desfalque importante e trata-se do meio-campista Pablo Gavi, que rompeu o ligamento cruzado do joelho direito e com isso perderá o restante desta atual temporada, incluindo LaLiga, Champions League, Supercopa da Espanha e Copa do Rei.

Por outro lado, o técnico Xavi Hernández deverá escalar todos os seus titulares contra o Porto nesta terça-feira e todos eles não correm risco nenhum de suspensão e lesão diante do Royal Antwerp fora de casa, através da sexta e última rodada da fase de grupos.

Diante do Porto, o Barcelona aposta nos gols do atacante Robert Lewandowski, que é o artilheiro do time na temporada, com oito tentos anotados em 15 partidas disputadas nesse momento. Assim como Lewa, o time catalão ainda conta com Ferrán Torres, que atravessa uma boa fase nos blaugranas, desde que foi contratado junto ao Manchester City em janeiro de 2022.