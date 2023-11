Aston Villa pode chegar a quarta vitória consecutiva na Conference League

Em busca de uma das vagas à próxima fase da Conference League, o Aston Villa vai em busca de mais desafio e dessa vez para enfrentar o Legia Varsóvia nesta quinta-feira (30), às 17h (horário de Brasília), pela quinta rodada da fase de grupos, no Villa Park.

Na tabela de classificação do Grupo E, os leões aparecem na vice-liderança com nove pontos somados. Entretanto, no critério de desempate, os poloneses levam vantagem sobre os ingleses no número de gols sofridos.

Dessa forma, o Aston Villa também busca chegar a sua quarta vitória consecutiva na fase de grupos da Conference League ainda nesta rodada.

Além disso, o time comandado pelo técnico Unai Emery também não sabe o que é perder na competição há quatro partidas. No entanto, o último revés dos ingleses foi justamente contra o próprio Legia Varsóvia por 3 a 2, pela primeira rodada.

Desde então, o Aston Villa nunca mais perdeu na Conference League conquistou três triunfos e se manteve firme na luta por uma das vagas nas oitavas de final do torneio continental.

Antes de enfrentar o Legia Varsóvia, os leões também podem assumir a liderança do Campeonato Inglês na próxima rodada diante do Bournemouth fora de casa.

Porém, o clube de Birmingham precisa torcer por tropeços de Liverpool, Manchester City e Arsenal, que ainda entram em campo neste fim de semana.

Aston Villa aposta nos gols de Watkins contra o Legia pela Conference League

Para essa partida, o Aston Villa aposta muito nos gols do atacante Ollie Watkins, que é o artilheiro máximo dos leões na temporada com 12 tentos anotados, incluindo Premier League e Conference.

Além disso, Watkins também foi responsável por colocar o Villa no G-4 do Campeonato Inglês na vitória sobre o Tottenham no último fim de semana por 2 a 1, no último domingo.

Por outro lado, os leões terão apenas dois desfalques contra o Legia Varsóvia e tratam-se do zagueiro Tyrone Mings e do atacante Emiliano Buendía, que seguem se recuperando de suas respectivas lesões no departamento médico e ficam de fora do confronto desta quinta-feira.