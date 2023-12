Liverpool quer encerrar a fase de grupos da Europa League com vitória

Mesmo garantido nas oitavas de final da Europa League, o Liverpool entra em campo novamente pela competição continental e dessa vez para enfrentar o Union Saint-Gilloise nesta quinta-feira (14), pela última rodada da fase de grupos, às 14h45 (horário de Brasília), no Lotto Park, em Bruxelas.

Na tabela de classificação do Grupo E, os Reds aparecem na primeira colocação com 12 pontos somados, incluindo quatro vitórias e apenas uma derrota em cinco jogos disputados.

Dessa forma, o Liverpool também se garantiu na liderança da chave e não pode mais ser ultrapassado, por estar quatro pontos na frente do Toulouse, dono da segunda posição.

Além disso, os Reds querem encerrar a fase de grupos da Europa League com vitória para se firmar entre os melhores colocados da chave.

No entanto, o Liverpool também possui um dos melhores ataques da competição, com 16 tentos anotados e somente ficando atrás do Freiburg, que tem um gol a mais.

Antes de enfrentar os belgas pela Europa League, o time comandado pelo técnico Jürgen Klopp chega bastante embalado para o confronto, após derrotar o Crystal Palace por 2 a 1, no último fim de semana pela Premier League.

Nesse momento, o Liverpool ocupa também a liderança do Campeonato Inglês, com 37 pontos, graças ao tropeço do Arsenal, que foi derrotado para o Aston Villa fora de casa.

Liverpool deve poupar titulares contra o Saint-Gilloise pela Europa League

Para essa partida, o treinador Jürgen Klopp deve poupar alguns titulares, como nos casos do goleiro Alisson, do zagueiro Virgil van Dijk e do atacante Mohamed Salah, que serão preservados pela comissão técnica e com isso não enfrentam os belgas nesta quinta-feira.

Diante do Union Saint-Gilloise, os Reds apostam muito nos gols de Luis Díaz e Cody Gakpo, que são as principais referências ofensivas, na última rodada da fase de grupos da Europa League.

Por outro lado, o Liverpool terá que lidar com os desfalques de Joel Matip, Diogo Jota, Andrew Robertson, Thiago Alcântara e Stefan Bajcetic, que estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.