Napoli tenta confirmar classificação às quartas de final da Coppa Italia

Embalado por duas vitórias seguidas na temporada, o Napoli agora muda o foco para a Coppa Italia e o desafio será contra o Frosinone nesta terça-feira (19), em duelo válido pelas oitavas de final, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, os Partenopei seguem fora do G4, através da quinta colocação com 27 pontos somados e um a menos que o Bologna, que fecha o pelotão de elite do Scudetto.

Diante do Frosinone, o Napoli precisa de uma vitória simples para se classificar às quartas da Coppa Italia e também contando com o apoio de seus torcedores no Diego Armando Maradona.

Por outro lado, em caso de empate no tempo normal, a decisão será definida na prorrogação ou nos pênaltis, se o resultado persistir e não houver vencedor.

Nas fases anteriores da Coppa Italia, o Napoli se classificou automaticamente para as oitavas de final, enquanto o Frosinone passou pelo Pisa e Torino, respectivamente.

Além disso, o time comandado pelo técnico Walter Mazzarri também se garantiu nos mata-mata da Champions League, após vencer o Braga por 2 a 0 última rodada da fase de grupos.

No torneio da UEFA, o clube napolitano terminou em segundo lugar do Grupo C, com 10 pontos, oito a menos que o líder Real Madrid.

O último duelo entre as duas equipes aconteceu no dia 19 de agosto pelo Campeonato Italiano, com vitória do Napoli por 3 a 1, através da abertura da primeira rodada do Scudetto.

Napoli deve entrar com time alternativo contra o Frosinone pela Coppa Italia

Diante do Frosione, o técnico Walter Mazzarri deverá escalar o Napoli com um time alternativo, de olho no confronto do próximo sábado (23), contra a Roma, pela 17ª rodada da Lega Serie A.

No entanto, nomes como Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia deverão ser poupados para o confronto desta terça-feira pelas oitavas de final da Coppa Italia.

Além deles, o Napoli também não vai poder contar com Piotr Zielinski, Mathias Olivera e Eljif Elmas, que seguem lesionados e sem previsão de retorno aos gramados.