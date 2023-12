Napoli tenta confirmar vaga nas oitavas de final da Champions League

Após três derrotas consecutivas nos últimos jogos, o Napoli agora vai em busca de recuperação na Champions League e o desafio dessa vez será contra o Braga nesta terça-feira (12), em confronto direto pela última rodada da fase de grupos, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona.

Na tabela de classificação do Grupo C, os Partenopei se mantém na segunda colocação com sete pontos somados, incluindo dois triunfos, uma igualdade e apenas duas derrotas em cinco partidas disputadas.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Walter Mazzarri também busca se classificar para as oitavas de final da competição, em caso de vitória ou empate sobre os portugueses nesta terça-feira.

Além disso, o Napoli também busca seu primeiro triunfo como mandante na fase de grupos da Champions League. Durante esse período, os italianos empataram com o Union Berlin e perderam para o Real Madrid.

No entanto, a última vez em que os Partenopei venceram em casa nesta temporada, foi justamente na goleada sobre a Udinese por 4 a 1, no dia 27 de setembro, pela sexta rodada do Campeonato Italiano.

Desde então, o Napoli nunca mais conseguiu vencer em casa e corre o risco também de não se classificar para a próxima edição da Champions League, através da Lega Serie A.

Nesse momento, o time napolitano aparece na sexta colocação do Campeonato Italiano com 24 pontos somados e segue distante do sonho de conquistar o bicampeonato do Scudetto nesta atual temporada.

Napoli deverá entrar em campo com força máxima nesta terça-feira pela Champions

Para essa partida, o técnico Walter Mazzari deverá escalar o Napoli com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta terça-feira.

Diante do Braga, os napolitanos apostam muito nos gols do trio de ataque formado por Matteo Politano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, que são as principais referências ofensivas da equipe nesta atual temporada.

Por outro lado, o Napoli terá que lidar com as ausências de Mathías Olivera e Mário Rui, que seguem machucados e ficam de fora do confronto desta terça-feira.