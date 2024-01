Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Juventus retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Empoli neste sábado (27), através da 22ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Allianz Stadium, em Turim.

Na tabela de classificação da Lega Serie A, a Velha Senhora aparece na liderança com 52 pontos somados, incluindo 16 vitórias, quatro empates e apenas uma derrota.

Dessa forma, a Juventus também pode abrir quatro pontos de vantagem na liderança do Campeonato Italiano em caso de vitória sobre o Empoli no fim de semana.

No entanto, os comandados de Massimiliano Allegri precisam torcer para um tropeço da arquirrival Internazionale, que ainda entra em campo nesta rodada contra a Fiorentina fora de casa.

Nesta atual temporada do Campeonato Italiano, a Juventus não sabe o que é perder há 16 partidas consecutivas. Durante esse período, os bianconeros conquistam 13 vitórias e apenas três empates.

Pela Copa da Itália, a Velha Senhora eliminou a Salernitana e o Frosinone e agora enfrentará a Lazio pelas semifinais, com datas marcadas para os dias 3 e 24 de abril, incluindo ida e volta.

Em contrapartida, o último revés da Juventus na Lega Serie A, foi justamente para o Sassuolo por 4 a 2, através da quinta rodada. Desde então, o time bianconeri nunca mais perdeu no torneio e segue cada vez mais vivo na luta pelo título do Calcio, que não vem desde a temporada 2019/20.

Além disso, a Velha Senhora também busca se classificar diretamente para a fase de grupos da próxima edição da Champions League, após ser punida pela UEFA por escândalos financeiros nas últimas temporadas, devido a irregularidades fiscais.

Juventus terá os desfalques de Rabiot e Chiesa contra o Empoli neste fim de semana

Para essa partida, o técnico Massimiliano Allegri terá que lidar com os desfalques do lateral-direito Mattia De Sciglio, do meia Adrien Rabiot e do atacante Federico Chiesa, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem se recuperando de lesões.

Além deles, a Juventus também não vai poder contar com Nicolò Fagioli e Paul Pogba, que estão suspensos do futebol por tempo indeterminado, devido a envolvimento com apostas esportivas e exame antidoping, respectivamente.