Nesta terça-feira (20), a Internazionale levou a melhor sobre o Atlético de Madrid e venceu pelo placar de 1 a 0, no duelo de ida das oitavas de final da Champions League, no estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Com o resultado, os Nerazzurris agora jogam por um empate para se classificar para as quartas de final do torneio da UEFA. O jogo de volta entre as duas equipes acontece no dia 13 de março, no Cívitas Metropolitano, na Espanha.

Dessa forma, a Internazionale também chegou a marca de nove vitórias consecutivas nesta temporada e manteve os 100% de aproveitamento em 2024.

Durante esse período, os Nerazzurris também chegaram a marca de 22 gols nos últimos jogos, incluindo Serie A, Supercopa Italiana e Champions League.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, a Internazionale segue firme na liderança com 63 pontos somados, com nove de vantagem sobre a Juventus e 11 sobre o arquirrival Milan, que fecham o top-3.

Além disso, o time comandado pelo técnico Simone Inzaghi também possui o melhor ataque da Serie A com 59 gols marcados e sendo o time que mais balançou as redes em todas as partidas disputadas até o momento.

Em contrapartida, a Internazionale só perdeu apenas dois jogos na temporada, no Calcio contra o Sassuolo por 2 a 1 e outro pelas oitavas de final da Copa da Itália para o Bologna, também pelo mesmo placar, ambos no Giuseppe Meazza.

Nesta atual temporada, o time de Milão se sagrou tricampeão da Supercopa da Itália, ao derrotar o Napoli na decisão por 1 a 0 ainda nos acréscimos do segundo tempo. Nas semifinais da competição nacional, os lombardos despacharam a Lazio por 3 a 0.

Internazionale busca ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Italiano

Para se manter no topo do Campeonato Italiano, a Internazionale retorna a campo para mais um desafio e dessa vez para enfrentar o Lecce no domingo (25), em confronto válido pela 26ª rodada do Calcio, às 14h (horário de Brasília), no Via del Mare.

No entanto, os Nerazzurris precisam da vitória fora de casa para ampliar sua vantagem na liderança do Calcio e torcer por tropeços de Juventus e Milan, que ainda entram em campo nesta rodada.

Diante do Lecce, o técnico Simone Inzaghi deve escalar a Internazionale com força máxima e também com a maioria de seus jogadores à disposição no confronto deste fim de semana.

Em contrapartida, o time de Milão segue sem poder contar com Francesco Acerbi, Marcus Thuram e Juan Cuadrado, que estão no departamento médico se recuperando de lesões.