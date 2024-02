Neste domingo (18), o Milan foi derrotado para o Monza fora de casa pelo placar de 4 a 2, em confronto realizado pela 25ª rodada do Campeonato Italiano, no Estádio Brianteo.

Os gols da partida foram marcados por Matteo Pessina, Dany Mota, Warren Bondo e Lorenzo Colombo, enquanto Olivier Giroud e Christian Pulisic, descontaram para os rossoneros.

Com o resultado, o Milan permanece na terceira posição do Campeonato Italiano nos 52 pontos somados, desperdiça a chance de ultrapassar a Juventus e assumir a vice-liderança, e também viu a arquirrival Inter de Milão, se distanciar ainda mais no topo do Calcio.

Do mesmo modo, o Monza se manteve na 11ª colocação da Serie A nos 33 pontos conquistados.

Milan acorda no segundo tempo, mas sofre dois gols nos acréscimos

Durante a primeira etapa, o Monza abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo, com Pessina de pênalti, após decisão do VAR.

Antes do intervalo, os mandantes ampliaram a vantagem e dessa vez com Dany Mota, que recebeu passe de Colpani pela direita , limpou o marcador e chutou colocado para o fundo das redes.

Na volta para o segundo tempo, o Milan ainda teve o atacante Jovic expulso, após ser flagrado pelo VAR agredindo um adversário.

Mesmo com um jogador a menos, os rossoneros diminuíram o placar aos 19 minutos, após cruzamento da direita, Pulisic desviou na primeira trave e Giroud completou para as redes.

Antes do apito final, o Milan não se entregou e empatou a partida aos 43 minutos com Pulisic, que recebeu dentro da área, encarou a marcação e chutou forte para fazer 2 a 2.

Porém, dois minutos depois, a reação dos visitantes durou pouco e o Monza pulou de novo na frente com Warren Bondo, que acertou um lindo chute colocado, sem chances de defesa para Maignan.

Já nos acréscimos, os mandantes decretaram a goleada com Colombo aos 51, que recebeu contra-ataque, invadiu a área, driblou o marcador e mandou para o fundo das redes.

Próximos compromissos

Antes de entrar em campo pelo Campeonato Italiano, o Milan retorna a campo nesta quinta-feira (23) para enfrentar o Rennes, pelo jogo de volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Roazhon Park.

Por outro lado, o Monza terá pela frente a Salernitana no próximo sábado (24), às 14h, no Estádio Arechi, em confronto válido pela 26ª rodada do Calcio.