Nesta quinta-feira (22), o Milan terá mais um desafio imporante na temporada e desssa vez para enfrentar o Rennes, pelo jogo de volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Roazhon Park.

Dessa forma, os rossoneros chegam para o confronto uma grande vantagem após vencer o jogo de ida por 3 a 0, no San Siro, e aparecem como grandes favoritos para buscar a classificação para às oitavas de final do torneio da UEFA

Diante dos franceses, o Milan também joga por um empate ou pode até perder por dois gols de diferença para avançar à próxima fase da Europa League.

Por outro lado, o Rennes precisa fazer uma partida impecável com quatro ou mais gols no máximo para se classificar às oitavas de final do torneio continental.

No entanto, uma vitória dos franceses com três gols de diferença levará a partida para a prorrogação. Permanecendo o empate no tempo regulamentar, a decisão irá aos pênaltis.

Quem passar desse confronto, terá pela frente o primeiro colocado da fase de grupos da Europa League nas oitavas de final. As partidas da próxima fase serão definidas por sorteio.

Como chega o Rennes

Em sétimo lugar no Campeonato Francês, o Rennes se classificou para os playoffs da Europa League na segunda colocação do Grupo F, com quatro vitórias em seis partidas, ficando atrás do Villarreal.

Antes do revés contra o Milan no jogo de ida, os franceses estavam há nove jogos invictos em todas as competições, sendo sete vitórias e apenas dois empates.

No último fim de semana pela Ligue 1, o técnico Julien Stephan poupou seus principais jogadores contra o Clermont e vai entrar com o que tem de melhor contra o Milan.

Em contrapartida, os Rennes não vai poder contar com Enzo Le Fee e Fabian Rieder, que seguem lesionados.

Como chega o Milan

Após eliminação no grupo da morte da Champions League, e tendo a Europa League como prioridade, o Milan amargou uma dura derrota contra o Monza por 4 a 2, no último fim de semana pelo Campeonato Italiano.

Mesmo assim, o técnico Stefano Pioli poupou alguns jogadores na última rodada da Serie A e também deve entrar em campo com força máxima nesta quarta-feira contra os franceses.

Na tabela de classificação do Campeonato Italiano, o Milan aparece na terceira colocação com 52 pontos somados e 11 atrás da arquirrival Inter de Milão, que lidera a competição de forma isolada, com 63.

Para esse confronto, os rossoneros devem contar com o retorno do atacante Rafael Leão entre os titulares nesta quinta-feira. Do outro lado, o time italiano terá que lidar com os desfalques de Pierre Kalulu, Fikayo Tomori, Tommaso Pobega e Davide Calabria, que estão entregues ao departamento médico.

Prováveis escalações

Rennes: Mandanda; Guela Doué, Omari, Theate e Truffert; Matusiwa, Santamaría, Bourigeaud e Desire Doué; Terrier e Kalimuendo. Técnico: Julien Stéphan

Milan: Maignan; Florenzi, Gabbia, Kjaer e Lucas Hernández; Adli e Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek e Rafael Leão; Giroud. Técnico: Stefano Pioli