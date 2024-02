Nesta quinta-feira (22), o Benfica retorna a campo para mais um desafio importante na temporada e novamente contra o Toulouse, pelo duelo de volta dos playoffs da Europa League, às 14h45 (horário de Brasília), no Stadium de Toulouse.

Dessa forma, os Encarnados dependem apenas de si para garantir a classificação nas oitavas de final no torneio da UEFA, após vencer os franceses no jogo de ida por 2 a 1, no Estádio da Luz.

Além disso, o Benfica também joga por um simples empate fora de casa para avançar à próxima fase da Europa League ainda nesta quinta-feira.

Por outro lado, o Toulouse precisa vencer os portugueses por dois gols ou mais para se classificar para às oitavas de final do torneio continental.

No entanto, uma vitória dos franceses com um gol de diferença ou pelo mesmo placar, levará o confronto para a prorrogação. Permanecendo o empate na etapa inicial, a vaga será definida nos pênaltis.

Quem avançar desse confronto, enfrentará o primeiro colocado da fase de grupos da Europa League nas oitavas de final. Os duelos da fase seguinte serão definidas por sorteio.

Como chega o Toulouse

Classificado à fase de grupos da Europa League, após conquistar o título da Copa da França na última temporada a, o Toulouse fez boa campanha na fase anterior e terminou em segundo lugar na chave E com 11 pontos somados, sofrendo apenas um revés, para o Liverpool.

Por outro lado, a campanha da equipe na Ligue 1 vem sendo abaixo do esperado, com o time cada vez mais próximo da zona de rebaixamento, com apenas um ponto de vantagem para o primeiro time do Z4, que é o Nantes.

Na tabela de classificação do Campeonato Francês, o Toulouse aparece na 13ª colocação com 23 pontos, incluindo três vitórias, oito empates e nove derrotas.

Antes do duelo contra o Benfica, o técnico Carles Martínez Novell terá que lidar com os desfalques de Zakaria Aboukhal e Christian Mawissa Elebi, ambos lesionados.

Como chega o Benfica

Diante dos franceses, o Benfica não sabe o que é perder há 20 partidas nesta atual temporada, somando todas as competições e chegam bastante embalados para o confronto desta quinta-feira pela Europa League.

Ao mesmo tempo, os Encarnados também aparecem na liderança do Campeonato Português com a mesma pontuação do arquirrival Sporting, e com 7 pontos de vantagem para o Porto, terceiro colocado.

Para esse duelo, o técnico Roger Schmidt deverá escalar o Benfica com força máxima e também com a maioria de seus jogadores titulares à disposição nesta quinta-feira.

Em contrapartida, o único desfalque das Águias, fica por conta do lateral-esquerdo Juan Bernat, que ainda segue no departamento médico se recuperando de uma pubalgia e fica de fora da lista de relacionados da comissão técnica.

Prováveis escalações

Toulouse: Restes; Costa, Nicolaisen e Diarra; Desler, Spierings, Sierro e Suazo; Donnum, Dallinga e Gboho. Técnico: Carles Martínez Novell.

Benfica: Trubin; Aursnes, António Silva, Otamendi e Carreras; João Neves e Kokcu; Ángel Di María, Rafa Silva e David Neres; Arthur Cabral. . Técnico: Roger Schmidt.