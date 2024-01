Chelsea mira maior sequência de vitórias na volta da Premier League

Para manter o mesmo embalo nos últimos jogos do Campeonato Inglês, o Chelsea retorna a campo para mais um desafio na competição nacional e dessa vez para enfrentar o Fulham neste sábado (13) em casa, pela 21ª rodada, às 9h30 (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres.

Na tabela de classificação da Premier League, os Blues ocupam a décima colocação com 28 pontos conquistados, incluindo oito vitórias, quatro empates e oito derrotas.

Dessa forma, o Chelsea também mira sua maior sequência de vitórias na retomada do Campeonato Inglês, após péssimo começo de temporada. Durante esse período, o clube londrino vem dois triunfos consecutivos contra Crystal Palace e Luton Town, respectivamente.

Em contrapartida, o último revés dos Blues na Premier League foi justamente para o Wolverhampton por 2 a 1. A partir daí, o time comandado pelo técnico Mauricio Pochettino nunca mais perdeu no torneio e segue vivo em busca de uma das vagas para as competições europeias no próximo semestre.

Nessa atual temporada, o Chelsea vivenciou altos e baixos nas copas ao vencer o Preston North End de goleada por 4 a 0 pela terceira fase eliminatória da FA Cup e ser derrotado para o Middlesbrough por 1 a 0 no jogo de ida das semifinais da Carabao Cup.

Além disso, os Blues buscam recuperar o protagonismo em 2024, após serem eliminados nas quartas de final da última edição da Champions League para o Real Madrid pelo placar agregado de 4 a 0 e também por terminar o Campeonato Inglês na modesta 12ª posição.

Chelsea terá vários problemas para enfrentar o Fulham em casa

Diante do Fulham, o técnico Mauricio Pochettino terá que prescindir de alguns atletas e tratam-se do goleiro Robert Sánchez, do zagueiro Wesley Fofana, dos laterais Reece James e Marc Cucurella, dos volantes Roméo Lavia e Lesley Ugochukwu e do meio-campista Christopher Nkunku, que estão machucados e ficam de fora da partida deste sábado.

Além deles, o Chelsea também não vai poder contar com o atacante Nicolas Jackson, que foi convocado pela seleção de Senegal para a disputa da Copa Africana de Nações, que acontece na Costa do Marfim.