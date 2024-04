Neste sábado (30), o Bayer Leverkusen manteve seu bom momento na temporada, ao derrotar o Hoffenheim de virada por 2 a 1, em confronto válido pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na BayArena.

Os gols da partida foram marcados por Robert Andrich e Patrik Schick para os donos da casa, enquanto Maximilian Beier descontou para os visitantes.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen segue firme na liderança da Bundesliga nos 73 pontos somados e com 13 de vantagem para o Bayern de Munique, que ainda joga nesta rodada contra o Borussia Dortmund.

Dessa forma, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso também manteve sua invencibilidade de 39 jogos na temporada, incluindo 34 vitórias e cinco empates, somando todas as competições.

Por outro lado, o Hoffenheim amargou o terceiro revés consecutivo na Bundesliga, através da nona colocação nos 33 pontos conquistados.

Bayer Leverkusen toma susto, mas vira sobre o Hoffenheim nos minutos finais

Durante a primeira etapa, o Hoffenheim começou a abrindo o placar aos 32 minutos com Beier, que tabelou com Weghorst, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Hradecky para fazer 1 a 0.

Após gol sofrido, o Bayer Leverkusen não se entregou e aumentou a pressão antes do intervalo, mas não conseguiram superar o goleiro Oliver Baumann.

Na volta para o segundo tempo, os Werkself continuaram em cima do adversário e obrigaram o Hoffenheim a se encolher no seu campo para evitar o primeiro gol dos mandantes.

No entanto, o Leverkusen só conseguiu chegar ao empate aos 43 minutos com Andrich, que recebeu um passe de cabeça de Jonathan Tah, após cobrança de escanteio curta e bateu de primeira para deixar tudo igual.

Três minutos depois, o Bayer 04 conseguiu virar a partida com Patrick Schick, que recebeu cruzamento de Tella na pequena área e o atacante empurrou para o fundo das redes e dar números finais ao duelo.

Próximos compromissos

Para se manter na liderança do Campeonato Alemão, o Bayer Leverkusen visita o Union Berlin no próximo sábado (6), às 10h30 (horário de Brasília, pela 28ª rodada da competição nacional, no Estádio An der Alten Forsterei, em Berlim.

Antes de entrar em campo pela Bundesliga, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso retorna a campo nesta quarta-feira (3) para enfrentar o Dusseldorf, pela semifinal da Copa da Alemanha, às 15h45, na BayArena.

Do mesmo modo, o Hoffenheim vai em busca de recuperação no Campeonato Alemão contra o Augsburg no próximo domingo (7), às 10h30, na na Rhein-Neckar-Arena, em Sinsheim.