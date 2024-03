Nesta quinta-feira (14), o Bayer Leverkusen busca manter o embalo nos últimos jogos da temporada e novamente para enfrentar o Qarabag, pelo confronto de volta das oitavas de final da Europa League, às 17h (horário de Brasília), na BayArena.

Para avançar às quartas de final do torneio da UEFA, os Werkself precisam da vitória no tempo normal, após ficar no empate no jogo de ida por 2 a 2, no Estádio Tofig Bahramov, em Baku, no Azerbaijão.

Por outro lado, em caso de novo empate pelo mesmo placar, a decisão será definida na prorrogação ou nas penalidades máximas, se o resultado persistir até o apito final, sem nenhum vencedor.

Dessa forma, o Bayer Leverkusen também aposta muito no fator casa para se classificar à próxima fase da Europa League, com o apoio de seus torcedores na BayArena.

Durante esse período, o time comandado pelo técnico Xabi Alonso conquistou três vitórias como mandante e todas elas pela fase de grupos do torneio continental.

Além disso, o Bayer Leverkusen também não sabe o que é perder nesta atual temporada e sendo a única equipe invicta das cinco principais ligas europeias em 2023/24, somando todas as competições, incluindo Europa League, Bundesliga e Copa da Alemanha.

Pelo torneio da UEFA, os leões terminaram a fase de grupos com a melhor campanha com seis vitórias nos seis jogos disputados pelo Grupo H, somando 18 pontos.

Com esse desempenho, o Bayer Leverkusen se classificou diretamente para as oitavas de final da Europa League, ao ficar em primeiro lugar na chave, sem precisar disputar os playoffs.

Na tabela de classificação do Campeonato Alemão, os Werkself se mantém isolados na liderança com 67 pontos somados e com 10 de vantagem para o Bayern de Munique, aparece logo em seguida na vice-liderança com 57.

Bayer Leverkusen terá três desfalques contra o Qarabag nesta quinta-feira pela Europa League

Para essa partida, o técnico Xabi Alonso terá que lidar com o desfalques do goleiro Matej Kovar, com o lateral-direito Arthur e com o atacante Victor Boniface, que ainda estão entregues ao departamento médico e seguem sem previsão de retorno aos gramados.

Por outro lado, o Bayer Leverkusen aposta muito na boa fase dos atacantes Florian Wirtz e Patrik Schick, que marcaram os gols de empate no jogo de ida das oitavas de final da Europa League, no Azerbaijão.

Provável escalação do Bayer Leverkusen

Hradecky; Kossounou, Tah e Tapsoba; Stanišić, Exequiel Palacios, Xhaka e Álex Grimaldo; Adli e Wirtz; Schick.